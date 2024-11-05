'Erdoğan tekrar seçilsin' diyen Bahçeli'ye Enginyurt'tan sert yanıt: Senin ne dediğinin önemi yok

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir" diye konuşmuştu.

"BAHÇELİ'NİN NE DEDİĞİNİN ÖNEMİ YOK"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engiyurt, Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın başkanlığına verdiği destek açıklamasına sert sözlerle tepki everdi.

Enginyurt açıklamasında "Erdoğan iktidarı, 22 yıldan bu yana Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketi, vurgun ve talan düzeni kurmuştur. Erdoğan iktidarı, bu ülkenin her geçen gün daha fazla çökmesine, ekonomik anlamda batmasına, kadınların ölmesine, çocukların tacize uğramasına, uyuşturucu bataklığının daha da artmasına sebep olacaktır. Erdoğan iktidarının devamı açlık, yokluk, sefalet demektir. Sayın Bahçeli'nin ne dediğinin bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Erdoğan bir daha aday olamaz. Aday olma hakkı yoktur. Anayasa, Erdoğan'ın aday olmasına müsaade etmiyor. Türkiye artık Erdoğan'ı taşıyamıyor. Erdoğan torun sevmeye gitmelidir. Bir daha asla seçilmemeli ve seçilemeyecektir." ifadelerini kullandı.