Erdoğan, terör örgütü PKK'nın toplantısını "müjde" diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Terörle mücaleye değinen Erdoğan "Terör belasından kurtulacağız. Süreci hassasiyetle yürütüyoruz. Her an müjdeleri alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ı Meclis'e davet ederek silah bıraksın çağrısında bulunarak süreç başlatmıştı. Terör örgütü PKK'nın elebaşısı ve bebek katili Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından örgüt, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığını açıklamıştı. Yazılı açıklamada Öcalan'ın çağrısı temelinde "tarihi öneme sahip kararlar alındığı" aktarılmıştı. Açıklamada alınan kararlara ilişkin "geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı" denilmişti.

ERDOĞAN: HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ VE ALACAKSINIZ

Kongre toplantısı sonrası 'Terörsüz Türkiye' sürecini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sessizliğini bozdu. Erdoğan, "Biz de devlet ciddiyetine yakışır şekilde en küçük boşluk bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz.Tüm annelerin samimi dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" dedi.