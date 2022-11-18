18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Erdoğan TOGG fiyatı için ne dedi? TOGG fiyatına indirim mi yapılacak?

Erdoğan TOGG fiyatı için ne dedi? TOGG fiyatına indirim mi yapılacak?

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Her adımı merakla takip edilen TOGG’un fiyatlarına ilişkin pek çok konu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da TOGG’un fiyatına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Peki, Erdoğan TOGG fiyatı için ne dedi? TOGG fiyatına indirim mi yapılacak?

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:14
Takip Et

Erdoğan TOGG fiyatı için ne dedi? TOGG fiyatına indirim mi yapılacak?

Erdoğan TOGG fiyatı için ne dedi? TOGG fiyatına indirim mi yapılacak?
+
Aa
-

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a ilişkin pek çok konu konuşulurken TOGG’un fiyatı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. TOGG’un fiyatı için pek çok tahmin yürütülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG’un fiyatı hakkında konuştu. Peki, Erdoğan TOGG fiyatı için ne dedi? TOGG fiyatına indirim mi yapılacak?

TOGG duyurulduğu ilk günden beri arama motorlarında araştırılan konuların başında geliyor. Son olarak TOGG’un fiyatı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edroğan TOGG’un fiyatına ilişkin bir sürpriz olabileceğinı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’dan TOGG2un fiyatına ilişkin sürpiz bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TOGG’un kampanyalı fiyatı konusunda gazetecilerin sorusu karşısında yeşil ışık yaktı.

"BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Gazetecilerin,"TOGG en çok da gençler tarafından ilgi görüyor. Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG’un fiyatına ilişkin,

"Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız" yanıtını verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
1
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
2
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
6
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.