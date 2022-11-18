Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a ilişkin pek çok konu konuşulurken TOGG’un fiyatı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. TOGG’un fiyatı için pek çok tahmin yürütülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG’un fiyatı hakkında konuştu. Peki, Erdoğan TOGG fiyatı için ne dedi? TOGG fiyatına indirim mi yapılacak?

TOGG duyurulduğu ilk günden beri arama motorlarında araştırılan konuların başında geliyor. Son olarak TOGG’un fiyatı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edroğan TOGG’un fiyatına ilişkin bir sürpriz olabileceğinı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’dan TOGG2un fiyatına ilişkin sürpiz bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TOGG’un kampanyalı fiyatı konusunda gazetecilerin sorusu karşısında yeşil ışık yaktı.

"BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Gazetecilerin,"TOGG en çok da gençler tarafından ilgi görüyor. Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG’un fiyatına ilişkin,

"Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız" yanıtını verdi.