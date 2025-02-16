Erdoğan Toprak'tan 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi için flaş açıklama: Çözüm üretmekten ve ülke gerçeklerinden uzak bir belge niteliğinde

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yayımladığı haftalık raporunda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toprak, “İktidar, ‘konuşan’ Türkiye’den rahatsız” diyerek, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurulu’ndaki konuşmalara ve eleştirilere soruşturma açılmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“TÜSİAD Genel Kurulu’ndaki konuşmalara ve eleştirilere soruşturma açılması iktidarın artık sadece siyasileri, medyayı, muhalifleri değil iş dünyasını ve sivil toplumu da susturmak istediğini gösteriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un TÜSİAD’ın eleştirilerine tepki göstermesinin savcılık tarafından ‘soruşturma talimatı’ olarak kabul edildiği anlaşılıyor. Savcılık, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras’a ‘yargıya telkin ve yönlendirme, kamu barışını bozma, gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla ‘resen’ soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“İŞ DÜNYASININ DİĞER ÖRGÜTLERİNİN DAYANIŞMA GÖSTERMEMESİ DİKKAT ÇEKİCİ”

Adalet Bakanı Tunç; ‘Türkiye eski Türkiye değil. Hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez’ dedikten 24 saat sonra Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, görevden alınıp yerine kayyum atandı. Adalet Bakanı ve diğer iktidar sözcüleri, TÜSİAD’ı ‘darbe, yargı bağımsızlığına müdahale, halkı kin ve nefrete sürükleme vs.’ ile suçluyor. TÜSİAD’a başlatılan soruşturmaya TOBB, MÜSİAD, TİSK gibi iş dünyasının diğer örgütlerinin, iş insanı derneklerinin ve sendikalarının suskunluğu, dayanışma göstermemesi, iş insanlarının sinmesi dikkat çekici.

46 yıl önce sıkıyönetim savcısının bile demokratik hak ve özgürlük olarak gördüğü konuşmalara bugün Cumhuriyet savcılarının anında soruşturma açması yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının hangi noktaya gerilediğini sergiliyor. İktidar; siyasileri, medyayı, iş dünyasını ve kendisine muhalif olan herkesi susturup sindirmeyi, hedefliyor.”

“ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ’NDE BELİRTİLEN HEDEFLERE ULAŞILMASI GÜÇ GÖRÜNÜYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe konulan 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Toprak, “2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi’nin çözüm üretmekten ve ülke gerçeklerinden uzak bir belge niteliği taşıyor. Belirtilen hedeflere ulaşılması güç görünüyor” dedi.

Toprak, ayrıca 2024 Aralık ayında işsizlik oranının yüzde 8,5’a gerilemesi ve işsiz sayısının bir önceki aya göre 92 bin kişi azalmasına ilişkin, “‘Atıl İşgücü’ olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizliğin yüzde 28,2’ye yükselmesi, gerçek işsiz sayısının 11 milyon 476 bin kişi olduğunu gösteriyor” dedi. Erdoğan, şu ifadelere de yer verdi:

“2023 ARALIK AYINDA GERÇEK İŞSİZ SAYISI 9 MİLYON 676 BİN KİŞİYDİ”

“2023 Aralık ayında Atıl İşgücü-Geniş Tanımlı İşsizlik yüzde 24,7, gerçek işsiz sayısı 9 milyon 676 bin kişiydi. Atıl işgücü oranının bir yılda 4 puan artması, işsizliğin azaldığı söyleminin aksine bir yılda işsiz sayısının 1 milyon 800 bin kişi arttığı anlamına geliyor. İşsizlik sorunu yakıcılığını sürdürürken özellikle kadın ve genç işsizliğindeki yükseliş gençlerin geleceğe dönük umutlarının ve kaygılarının tükenmesi açısından en büyük risk olmaya devam ediyor.

“UİS’E GÖRE 2028 SONUNDA; İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7,5”

UİS’e göre 2028 sonunda; işsizlik oranı yüzde 7,5, genç işsizlik oranı yüzde 16,6, istihdam oranı yüzde 52,5, işgücüne katılma oranı yüzde 56,7, kadınlarda işgücüne katılma oranı yüzde 40,1 olacak. Şu anda bile genç işsizlik yüzde 16’yı aşarken UİS’te dönem sonu genç işsizliğin yüzde 16,6 olarak hedeflenmesi dört yıl boyunca gençlerin işsizlik sorununa bir çözüm öngörülmediğinin ya da stratejinin baştan savma hazırlandığının somut kanıtıdır. UİS’te yer verilen eylem planları, çözüm modelleri ve uygulanması öngörülen politikalara bakıldığında bu hedeflere de ulaşılması güç görünüyor.

“GÜNÜ KURTARMA AMAÇLI BİR METİN OLMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEYECEK”

Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi de tıpkı, Orta Vadeli Program (OVP), Yargı Reformu Strateji Belgesi, İnsan Hakları Eylem Planı, Ulusal Su Stratejisi vb. plan ve strateji belgeleri gibi hedeflerinin tutmayacağı bugünden apaçık görülen, günü kurtarma amaçlı bir metin olmaktan öteye geçemeyecektir.”