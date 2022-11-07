﻿Erdoğan törende konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik bir yatırım olarak görüyorum. Evlatlarımızı yarının geleceğine hazırlıyoruz. Köylerimize yeni bir dinamizm katacağına inanıyorum. Milli Eğitim, İçişleri ve Tarım Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Köy Yaşam Merkezlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

TÜRKİYE YÜZYILI HAYALİMİZİN MİMARI 85 MİLYONUN TAMAMIDIR

Meclis'te ve Kabine'deki arkadaşlarımızla Türkiye Yüzylı'nı adım adım inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır. Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, önümüze çıkan engelleri nasıl birlik içinde aştıysak, Türkiye'yi nasıl dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da bugün beraber hayata geçireceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuza özellikle siz muhtarlarımız ve öğretmenlerimizin güçlü desteğini bekliyorum. Sizlerle bu yolculuğa devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir proje başarılı olamaz.

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

Hazırladığımız bütçelerde her zaman en büyük payı eğitim ve öğretime ayırdık. Eğitime yer açmadıktan sonra o ülkede gençleri yetiştiremezsiniz. Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyardan aldık geçtiğimiz sene 304 milyar liraya çıkardık. Bunların hepsi icraatla oldu. 2023'te 651 milyar lira eğitime bütçe ayırdık.

Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkararak OECD ortalamasını yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü bir rol izledik. Tüm kademelerde engelleri kaldırdık. Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarımızla 5 yaş okullaşma oranı yüzde 97'ye çıktı. Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretim kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme süreçlerine katkı sunuyoruz. Kadınlarımızın meslek eğitim kurslarına ilgisinden son derece memnunuz.

Yaygın eğitim faaliyetleriyle 85 milyona eğitimin kapılarını açıyoruz.

O UTANÇ SAHNELERİNİN TEKRAR YAŞATILMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ

Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması elbette düşünülemez. Mevcut kazanımlarımıza yenilerini eklemenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin ihtiyaçları ve milletimizin talepleri doğrultusunda her türlü adımı atacağız. Burada gaye tek parti döneminde yapıldığı gibi hayat dayatması asla değildir. O utanç sahnelerinin tekrar yaşatılmasına asla izin vermeyiz.

Bu merkezlerimiz vasıtasıyla anadolu irfanını temsil eden köylerimizi yarına taşımayı amaçlıyoruz. Köylerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Köy yaşam merkezlerimizde teknik kurslardan, tarım, gıda ve hayvancılık gibi geniş programlar gerçekleştiriyoruz.

Kursların yaygınlaşmasıyla üretim yapılacak. Bu üretimden elde edilen gelirle merkezlerimizin ihtiyaçları karşılanacak. Sizlerden muhtarı olduğunu köylerden kardeşlerimizi köy yaşam merkezlerimize yönlendirmenizi bekliyorum. Her bir kardeşime muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. Açılışını yaptığımız 2 bin köy yaşam merkezimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

AĞRI'DAN ACI HABER: 7 VATANDAŞIMIZ RAHMETLLİ OLDU

Ağrı Tutak'ta meydana gelen kazada 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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