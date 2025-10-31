Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025'in açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında TRT’ye övgüler yağdırırken, diğer medya kuruluşlarını ise eleştirdi.

Erdoğan, “Konuşmamın hemen başında bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz, insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ve hakikatin sesini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran yayınlarıyla bizler için bir iftihar kaynağıdır” sözlerini sarf etti.

“MEDYA KURULUŞLARI HABERCİLİK DİLİYLE GAZZE’DE SINIFTA KALMIŞTIR”

Gazze’de İsrail’in yaptığı soykırıma birçok kesimin sessiz kaldığını ifade eden Erdoğan, “Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar, katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatını kurtaracak hiçbir adım atmadı. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır” dedi.

"AİLE MÜESSESESİ CİDDİ SALDIRI ALTINDADIR"

Dijital platformlarına da ağır eleştiriler yapan Erdoğan, "Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor. Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Aile kurumunun altına dinamit konuluyor” ifadelerini kullandı.