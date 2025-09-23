Erdoğan: Trump ile kritik konuları görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 25 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap etmesi ve İsrail’e tepkisini tekrarlaması bekleniyor. Öte yandan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 25 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Türk-Amerikan komitesi yemeğinde konuşan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Büyükelçi Sayın Barack'ın bu olumlu atmosfere samimi çabalarıyla ciddi katkısı oldu ve oluyor. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme, karşılıklı yatırımlarımızı artırma kararlılığımız vakidir. İnşallah Perşembe günü Washington DC'de kendisiyle bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde birçok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız.”

TRUMP’TAN F35 MESAJI

Sosyal medya platformu Truth Social’dan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Trump, ABD ve Türkiye’nin ticari ve askeri anlaşmalar üzerinde çalıştığını belirtti. Trump açıklamasında, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin süreceğini ve bu konunun “olumlu sonuçlanmasını beklediğini” söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” diye yazan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim hep çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu ayın 25’inde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye ekledi.