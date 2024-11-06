Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde konuştu! Erdoğan’dan Türk dünyasına Gazze çağrısı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11’inci Zirvesi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un ev sahipliğinde Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik temasıyla düzenlenen zirve için liderler Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelişinde Caparov tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor." diye konuştu.

İsrail’in savaşı tüm bölgeye yayma niyetinin Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarda da görüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamları kabul etmiyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Kalıcı barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum.