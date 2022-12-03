﻿Erdoğan; Türkiye'yi ''hasta adam'' yaptın

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında unutulmasın ki sahte broşürlerle Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels usulü siyasi kumpas kuruldu:

-CHP adayı Muharrem İnce adına basılan, "Biz gelİNCE türbana son" sahte broşürler dağıtıldı…

-HDP adına basılan, "Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın, TSK Afrin ve Münbiç'ten çıksın" gibi sahte broşürler dağıtıldı

-İYİ Parti adına basılan broşürlerde ise "Fethullah Gülen'in Meral Akşener'e benzetildiği" sahte görseller paylaşıldı…

24 Haziran 2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,6 oy ile ikinci ve son kez cumhurbaşkanı seçildi.

-1 dolar 4,6480 liraydı…

9 Temmuz 2018'de Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte Türkiye'de parlamenter sistem sona erdi ve Tek Adam Rejimi resmen başladı.

-1 dolar 5,5385 liraydı…

Şimdi gelelim 4 yıllık ucube tek adam rejiminde ekonomist olarak, "Faiz sebep enflasyon sonuç" doktrini ile dolar kurundaki artışa ve Erdoğan'ın çağrılarına.

26 Ekim 2018 Erdoğan dedi ki;

-"Sanayicimizden esnafımıza, çiftçilerimizden inşaatçılarımıza kadar herkesten sabır istiyoruz…"

6 Ekim 2020 Erdoğan dedi ki;

-"Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir…"

31 Ekim 2020 Erdoğan dedi ki;

-"Milletimizden biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha gayret bekliyoruz…"

8 Aralık 2021 Erdoğan dedi ki;

-Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz…"

8 Temmuz 2022 Erdoğan dedi ki;

-"Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum…"

22 Ağustos 2022 Erdoğan dedi ki;

-"Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz…"

29 Ağustos 2022 Erdoğan dedi ki;

-"Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum…"

28 Kasım 2022 Erdoğan dedi ki;

-Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz…"

Vatandaş sabretti, sabretti ve;

1 Aralık 2022 tarihinde:

-1 dolar 18,6458 lira oldu…

Enflasyon tarihî rekor kırdı.

Reel faiz, döviz kurları, akaryakıt, doğal gaz, elektrik, kira, konut, giyim, gıda fiyatları patladı…

210 gram ekmek 2 liraydı 5 lira oldu…

-Sabır taşı çatladı…

"Sabreden derviş muradına ermiş" sözü dahi hayal oldu…

Türk-İş resmî açıklamasına göre;

-Mutfak enflasyonu aylık %4,87 ve son on 12 aylık %137,38 oranında arttı.

-Açlık sınırı 7.785 lira olarak hesaplandı ve asgari ücretin 2 bin 285 lira üzerinde oldu.

-Yoksulluk sınırı 4 kişilik ailenin yapması gereken toplam harcama 25 bin 365 lira oldu.

-Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 10 bin 170 liraya ulaştı…

Bu tablo karşısında Cumhur İttifakının eş başkanları Erdoğan da Bahçeli de derler ki;

-Dış güçler…

Milletten utanmadan ısrarla "sabır" isteyen Erdoğan, şöyle demişti;

-"Şimdi bizde bir adet var bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler dış güçler yabancılar deniyor.

-Ülkemizin başına bir iş geldiği zaman hemen dış güçler, dış mihraklar deniyor. Bunlar sebebiyle ayağa kalkamıyoruz.

-Bizim beraberliğimiz bozuluyor. Ancak ben buna katılmıyorum.

-Eğer bünyeniz sağlamsa, güçlüyse dünyada olan virüs hiçbir zaman bünyenize zarar veremez."

Demek ki Erdoğan; Türkiye'yi "hasta adam" yaptın…

Virüs bulaşmasına ve ülkeye zarar vermesine neden oldun Erdoğan…

Aynı Osmanlı'ya, "Hasta Adam" damgası vurulduğu gibi sen de 20 yıllık şaşaalı yaşamın ile yönettiğin Türkiye'nin bünyesini güçsüz hale getirdin…

-Demokrasiye giren virüs; Tek Adam Rejimi,

-Ekonomiye giren virüs; Erdoğan Doktrini oldu.

Sanatçı Göksel diyor ki;

"Canımdan bezdim, öyle öyle beterim

Oyuncak oldum ellerindeyim

Köle miyim ben ay?

Gel deyince, geleyim

Sıkılınca gideyim

Yazık bana vay

Kime şikayet edeyim?

Başından ne bileyim

Sabır, sabır, ya sabır

Sabır, sabır, ya sabır…"

Erken seçim ile aday olsan da Erdoğan bil ki bu millet bir 5 yıl daha sana asla "sabır" göstermeyecek…

-Boşuna yalvarma…

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayındaki, "Türkiye'nin Yükseliş Vizyonu" konulu toplantısını davetli olarak izleyeceğim.

CHP parti üst düzey yetkilileri ile akademisyenlerin sunumlarının da yer alacağı etkinliğin ana teması şudur;

-İkinci Yüzyıl için yatırım ve istihdam…

Aldığım bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şu vurguları yapacak;

-"Ey dünya; seninle rekabet etmeye geliyoruz…

-Teknolojide, sanayide, eğitimde,

-İnsan haklarında, kadın haklarında,

-Hayvan haklarında, çevrecilikte,

-Özgürlüklerde, demokraside iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz…"

Kılıçdaroğlu'nun dünya vizyonu anlaşılan o ki;

-Türkiye'deki ekonomik ve siyasi tüm krizleri sonsuza kadar bitirmek,

-Türk Milletiyle bütünleşmek, Türkiye'yi dünya ülkeleri ile yarıştırmak,

-Sadece bir cumhurbaşkanı adayına değil, altı partinin güç birliğine oy istemek…