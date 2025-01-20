Erdoğan, "Turpların büyüğü heybede" demişti... Bu projeye hukuk neden işlemedi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçten hafta içi CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulunurken "turpların büyüğü heybede' ifadesini kullanıp “Günümüz Türkiye’sinde siz dâhil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Nefes'ten İsmail Şahin, Erdoğan’ın bu sözleri sonrası Beşiktaş’ta hayata geçirilen The Residences at Mandarin Oriental Etiler adlı projeyi gündeme getirerek çarpıcı bir habere imza attı.

AKP İMARA AÇTI

Nefes'in haberine göre; Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu, 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu 31 bin 885 metrekarelik arazi, İçişleri Bakanlığı’yla yapılan protokolle İBB’ye devredildi.

Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi.

Verilen 2.5’lik emsal ile arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı. Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı.

Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu.

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu sürecinde internete sızan kayıtlarda da gündeme gelmişti.

YAPIM İŞİ İKİ FİRMAYA

O dönem AKP tarafından yönetilen İBB, arazi için 4 Nisan 2018’de ihale düzenledi.

İBB’nin şirketlerinden KİPTAŞ, idare payı geliri 1 milyar 388 milyon 520 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 666 milyon liralık teklif sunarak ihaleyi kazandı.

KİPTAŞ, daha sonra arazi üzerinde hayata geçirilecek projenin yapım işini 26 Haziran 2018’de Vedat Aşçı’nın sahibi olduğu Astaş ile Zafer Yıldırım’ın sahibi olduğu Yapı & Yapı ortaklığına verdi.

PLANLAR İPTAL EDİLDİ

Arazi için hazırlanan imar planlarına sivil toplum örgütleri dava açtı ve 2019 yılında iptal edildi. 2021 yılında Danıştay iptal kararını kesinleştirdi.

İBB yönetimi 2021 yılının ekim ayında arazideki hisselerini 2018 yılındaki yapım ihalesini kazanan Yapı &Yapı ve Astaş Ortaklığı’na 2 milyar 80 milyon lira karşılığında devretti.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, satışın teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı yapıldığını belirterek, projedeki revizyon teklifinin müteahhit firmalar tarafından kabul görmediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Yeni dönem İBB ve KİPTAŞ vizyonunun şehircilik bakışı ve anlayışı ile taban tabana zıt ancak protokoller ve sözleşmeler ile hukuki açıdan eli kolu bağlı, sahası kazılmış, çevreye verdiği risk günden güne artan bir projeydi” denildi.

MÜHRÜ AKP SÖKTÜ

İmar planları iptal edilmesine rağmen 2022 yazında proje sahipleri inşaata başladı. Bunun üzerine İBB yönetimi devreye girdi ve 15 Ağustos 2022’de inşaat ruhsatları iptal edildi.

16 Ağustos 2022 günü de Beşiktaş Belediyesi projeyi mühürledi. Bu gelişmelerin ardından AKP iktidarı müteahhitlerin yardımına koştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 31 Ağustos 2022 tarihinde onayladığı yargının iptal ettiği imar planının aratmayan yeni imar planıyla İstanbul’un en değerli ve en tartışmalı arazisini turizm - ticaret alanı olarak yapılaşmaya açtı. O tarihten bu yana inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor.

Emsalsiz bir rant ile yükselen The Residences at Mandarin Oriental Etiler tamamlandığında böyle görünecek.

AKP iktidarının 2022 yılında Danıştay’ın kararını görmezden gelerek hazırladığı imar planıyla yola devam eden The Residences at Mandarin Oriental Etiler adlı proje hızla yükseldi.

Bölge sakinleri ve şehir plancılarının tepki gösterdiği proje Boğaz etkilenme bölgesinde daracık sokakların arasında yükseliyor.

Çevresindeki az katlı binaları gölgede bırakan projedeki 170 metre yükseliğindeki üç kulenin ikisinde 251 rezidans yer alacak.

Üçüncü kulede ise 156 oda, 16 süit ve 3 restorandan oluşan otel olacak. Projenin altında ise alışveriş merkezi bulunacak.