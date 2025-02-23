Erdoğan üç isme neşteri vuruyor! Ankara'da kongre öncesi bu konuşuluyor...

AKP’de kongre öncesi kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, parti içerisinde son aldığı bilgileri paylaştı. Babacan, Mustafa Elitaş ile Hayati Yazıcı’ya genel merkezde görev verilmeyeceğini belirtirken, Abdullah Güler Meclis’ten alınıp genel merkezde görev verileceğini açıkladı.

AKP’DE KONGRE İLE DEĞİŞİMLER OLACAK

22 yıllık AKP iktidarı, geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP’nin gerisine düşmüştü. Bu noktada parti içerisinde değişim çağrıları gelmeye başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti içinde ve kabinede değişiklik sinyallerini vermişti. AKP’nin bugünkü genel kongresinde ise yeni isimlerin dışında bazı isimlerinde yönetimden alınacağı biliniyor. Bu noktada bazı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

ÜÇ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü ‘AKP’de son dakika kulisleri’ başlıklı köşe yazısında Erdoğan’ın görevden aldığı üç kritik ismi açıkladı. Babacan’ın yazısında önemli ayrıntılar şu şekilde oldu;

“Genel Başkanvekillerinden biri olan Mustafa Elitaş ile Hukuk İşleri Başkanı olan Hayati Yazıcı’ya genel merkezde görev verilmeyeceği, bu isimlerin sarayda danışman olarak değerlendirileceği iddia ediliyor. Abdullah Güler Meclis’ten alınıp genel merkezde görev verilecek. Planlarda son dakika değişiklik olmazsa Seçim İşleri Başkanı yapılacak. Güler’den boşalan Grup Başkanlığına ise Bekir Bozdağ’ın adı geçiyor.”