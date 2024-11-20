Erdoğan, uçak dönüşü gazetecilerin 'teğmenler' sorusunu cevapladı

Kara Harp Okulu’nda kılıçlı yemin töreninden sonra ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu, “disiplinsizlik” gerekçesiyle 5 teğmenle birlikte disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ayrıca 5 teğmenin ihraçlarının tebliğ edilmesinin ardından alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanının da ihraç talebi gitmişti. Bahçeli, teğmenlere ilişkin, "MSB'nin kararına saygı duyuyorum" cevabını vermişti. Erdoğan ise G20 Liderler Zirvesi’ne katılımının ardından uçakta gazetecilerin sorusuna " Yargı da bu konuda hassas davranıyor ve FETÖ’cü hainlere geçit vermemek için canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: MSB'NİN KARARINA SAYGI DUYUYORUM

Pek çok siyasi, ünlü isimden teğmenlerin ihraç edilmesine tepkiler gelmişti. Tepkiler sonrasında dün Bahçeli partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin teğmenlere yönelik sorusuna, "Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. TSK'nın her konuda yetişmesini sağlayan kurumdur. Oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan, sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. MSB'nin kararına saygı duyuyorum." demişti.

ERDOĞAN’A FETÖ ÜZERİNDEN TEĞMENLER SORUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılımının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, FETÖ üzerinden gelen “Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yakalanan bir FETÖ’cü mahrem imamın, 15 Temmuz’dan sora askeri ve polis okullarına öğrenci yetiştirdiği tespit edilmiş. Geçtiğimiz yıl Tuzla Piyade Okulunda bu yıl da Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde askeri disiplinle bağdaşmayan davranışlar yaşandı. FETÖ’nün hala sızma girişimleri var. Harp Okulları, Polis Akademisi ve diğer kritik okullarla ilgili öğrenci alımında daha hassas tedbirler söz konusu mudur?” sorusunu cevapladı.

“TÜM KAMUDA BU HAİNLERİN İZİNİ SÜRÜYOR, HEMEN GEREĞİNİ YAPIYORUZ”

Erdoğan, “Eğitim kurumlarımıza, özellikle de askeri ve polis okullarımıza öğrenci temini konusunda bu zamana kadar görülmemiş bir tedbirler silsilesi uyguluyoruz. Kritik kurumlarımızın yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Özellikle güvenlik güçlerimizde ve kritik hizmetlerde görev alacak personel ile ilgili denetimleri artırmış durumdayız. Yargı da bu konuda hassas davranıyor ve FETÖ’cü hainlere geçit vermemek için canla başla çalışıyor. Biz tüm kamuda bu hainlerin izini sürüyor, somut tespitler yaptığımızda da hemen gereğini yapıyoruz.” dedi.