Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: Colani... Sığınmacı... Trump...

Mısır ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Trump’ın övgü dolu sözlerini değerlendirirken, Suriye’ye ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN: İLETİŞİMİ BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ

Suriye’de Esad döneminin sona ermesinin ardından Türkiye’nin yol haritası merak ediliyordu. Erdoğan, Colani ile iletişimi başlattıklarını belirterek, “Bizim tecrübelerimiz oraya nasıl aktarılabilir, yeni bir toplumsal sözleşme çerçevesinde bir devlet nasıl ayağa kaldırılabilir, bu konularda Suriye yönetimine yardım edeceğiz. Bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz, başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız.” dedi.

“BİZ ÜLKEMİZE SIĞINAN BU İNSANLARI KOVMUYORUZ”

Türkiye’ye sığınan milyonlarca mültecinin de ülkelerine dönmeleri için sebep kalmadı. Bazı mülteciler ise Esad döneminin sona ermesi sonrası ülkelerine geri dönüyor. Erdoğan ise mültecilerin geri dönüşüne ilişkin soruya, “Gaziantep şu anda hareketlendi. Kilis aynı şekilde hareketleniyor ve daha da hareketlenecek. Biz ülkemize sığınan bu insanları kovmuyoruz. Biz bu insanlara “Evine gidersen git ama gönüllülük esasına göre git. Siz bizim başımızın üstündesiniz. 'Ben evime gideceğim' diyorsanız evinize gidebilirsiniz.” diyoruz. Şu anda zaten Suriyeli çocukların okulları devam ediyor. Okullarını bu sene burada bitirecekler” yanıt verdi.

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A: DOĞRU SÖZE NE DENİR?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu" sözleri ile Trump, Erdoğan’ı övmüştü. Gazetecilerin Trump’ın sözlerine ilişkin Erdoğan’a soru yöneltti. Erdoğan, “Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız” dedi.