Erdoğan ülke kapılarını ardına kadar açtı... Yeni sığınmacı akınına karşı digital takip şart!

FATİH ERBOZ / Yeniçağ Özel Haber

Türkiye’de geçtiğimiz haftadan beri en çok konuşulan konulardan biri olan çözüm sürecinin ABD planından başka bir şey olmadığının altı çiziliyor. Okan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Poyraz Gürson, Türkiye’ye Lübnan ve Suriye’den göç olmasının önünün açılmış olduğunun anlaşıldığını söyledi. Gürson, “Bütün sığınmacılara, geçici koruma statüsündeki insanalar ve yine mülteci konumunda olanlara digital kontrol sistemi uygularsanız kontrolü sağlarsınız. Kısa vadede çözüm bu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son günlerde çok tartışılan çözüm sürecinin Ortadoğu’daki gelişmelerden bağımsız olmadığını ifade eden Gürson, şunları söyledi: “Burada süreç belli. İsrail’in izlediği politikanın sonunda ABD bu bölgede İsrail’i savunacak bir güç arıyor. Bunun da nedeni ilk olarak İran’a yönelik bir operasyonun ihtimalinin her geçen gün artması. İkinci olarak da Asya Pasifik bölgesinde rekabet sürecine her gün geç kalan ABD İsrail’in savunmasına yönelik çözümü bu şekilde buldu. Yani, terör örgütü PKK artık bitecek, yerine İsrail’in korumasını sağlayacak bir PYD-YPG yapısı kurulacak. Batılı ülkeler başta ABD olmak üzere Suriye’deki bölücü yapıyı terör örgütü olarak nitelendirmiyor. Batıya göre terör örgütü pozisyonunda olan PKK. PKK bitirilecek, yerine Suriye’deki diğer teröristlerden olan bir yapı kurulacak. Amaç elbette İsrail’in savunmasını güçlendirmek.”

İsrail’in kara harekatını yürütecek ve genişletecek bir orduya sahip olmaması nedeniyle ABD’nin böyle bir çözümü hayata geçirmek istediğini anlatan Gürson, “Türkiye’de çok tartışılıyor elbette ama esas amaç ABD’nin bu bölgeden elini ayağını çekmeden önce İsrail’in güvenliğini sağlaması. ABD, İran’a yönelik operasyonu gerçekleştirdiğinde İsrail’i koruyacak, İran’ı meşgul edecek bir silahlı güç gerekiyor. Bu da şu anda Suriye’deki PKK uzantısı. Bunun adına PKK demiyorlar, PYD-YPG diyorlar. Türkiye’de terör örgütü bitecek ama işlevini bu amaçla kullanacak” diye konuştu.

GÖÇMEN TAKİP SİSTEMİ KURULMALI

Türkiye’nin daha önce olduğu gibi yeni göç süreçlerine hazırlıklı olması gerektiğini belirten Gürson, şunları anlattı: “Yeni göçlerin geleceği anlaşıldı. Türkiye bunda sonra ülkede bulunan yabancılara ve bundan sonra geleceklere digital takip ile sıkı bir kontrol sağlamalı. Pandemi döneminde Hayat Eve Sığar uygulamasına benzer bir uygulama hayata geçirilerek sığınmacılar, geçici koruma altında olanlar, mülteciler tek tek takip edilebilir. Batıdaki bütün ülkeler bunu yapıyor. Özel cep telefonları dağıtılır ve çok rahat kontrol altına alınır ülkedeki yabancılar. Bu kontrolü kabul etmeyenler ise gönderilir. Bundan başka kısa vadede çözüm yok. Digital yöntemle Türkiye’deki yabancı ve sığınmacı sayısını çok rahat bulur ve takip edebilirsiniz. İlk olarak bunlar hayata geçirilirse göç kontrol altına alınabilir bir olgu haline gelecektir.”