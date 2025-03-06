Erdoğan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Devrimden bu yana, 133 bin Suriyeli misafirimiz gönüllü ve onurlu bir şekilde doğdukları topraklara geri döndü. Bugüne kadar Suriye'ye güvenli bir şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı ise 873 bini buldu. Suriye'de düzen ve istikrar güçlendikçe inşallah bu sayı daha da artacak." dedi.

Erdoğan konuşmasında "Küresel güç rekabeti bölgede yaşandığı için Türkiye olarak biz de doğrudan etkileniyoruz. Her türlü senaryoya karşı yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Komşumuz Suriye'de 13,5 sene boyunca bedel ödeme pahasına doğru ve vicdani olanı yaptık. Çok ağır baskılar gördük. Acımasızca eleştirildik hatta ihanetle suçlandık. Irkçılık yapanlar kaybetti. 8 Aralık'ta Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından özgürlüğüne kavuştu. Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli, gönüllü ve onurlu şekilde topraklarına döndü. Suriye'ye güvenli şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı 873 bini buldu. Bu sayı güven tahsis edildikçe daha da artacak. Biz kimseyi zorlamayacağız, geri dönmek isteyene kolaylık sağlayacağız.

Gazze'deki insanlık sınavını veren birkaç ülkeden biri Türkiye oldu. Pek çok ülke Filistin halkının yüzüne bile bakamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında yine benzer şeyleri gördük. Herkes savaşa odun taşırken biz barışın yanında olduk. Geçmişte bize laf söyleyenler bugün bize katılıyor. Türkiye'nin çok kritik zamanlarda doğru hamleler yaptığı görülüyor. Biz daime önce milletim önce memleketim düşüncesiyle hareket ettik."