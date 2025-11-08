Usta oyuncu Yalçın Dümer, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Dümer, yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını paylaştı.

ERDOĞAN EVLİLİKLERİN BİTECEĞİ TARİHİ BİLMİŞ

Esra Balamir ile evliliklerinde rica üzerine dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikahını kıydığını belirten Dümer, Galatasaray Adası'nda gerçekleşen nikah sonrası Erdoğan'ın kendisine "Yalçın bir şey söyleyeceğim bu evlilik 6 ay sonra biter" dediğini evliliğinin ise tam 6 ay sonra bittiğini açıkladı.

"BEN SANA SÖYLEMEDİM Mİ?"

Erdoğan’ın evlendikten tam 6 ay sonra kendisini maça çağırdığını belirten Dümer, “Cumhurbaşkanımız tam o gün beni maça çağırdı ve ben sana söylemedim mi dedi" ifadesini kullandı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. Babası oyuncu Ekrem Dümer, annesi Nejla Dümer'dir. Konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatrolarına girdi. Amerika'daki sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalıştı.

1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolde tanınırlığı arttı.

1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu derken, sunuculuğa da başladı. İlk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sundu. Fanatik ve Fanatik Basket gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

YALÇIN DÜMER’İN EVLİLİKLERİ

Yalçın Dümer, ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. Dümer, Halman’dan boşandıktan sonra 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Merve (d.1994) adında bir kızı vardır.

Dümer, Ağustos 1998’de şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen nikâhını Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. 1999 yılında boşandı.