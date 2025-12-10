TBMM’de bütçe görüşmelerinin ilk gününde AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in çektiği hatıra fotoğrafı gündemdeki yerini koruyor. Fotoğrafta 272 AKP milletvekilinden yalnızca 42’sinin bütçe görüşmelerine katıldığı görülürken, boş sıralar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin son grup toplantısında milletvekillerine devamsızlık konusunda açık bir mesaj vererek “Bu asli görevimizi en güzel şekilde yerine getirmekle mükellefiz. Aksama, tavsama veya özensizlik olursa bunun vebalini hiçbirimiz kaldıramayız” demesine rağmen ikinci günde de yeterli çoğunluk sağlanamayınca birleşime ara verildi.

İKİNCİ GÜNDE DE YETERLİ ÇOĞUNLUK BULUNAMADI

Bütçenin ikinci gününde kürsüye çıkan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul’un yine boş olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, elektronik yoklamayla toplantı yeter sayısının sağlanamadığını duyurdu. AKP'nin itirazlarına rağmen birleşime ara verildi. Gökçek'in paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada tepki yorumları yağdı.