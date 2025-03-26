Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı

İstanbul Saraçhane’de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane’de yapılan izinsiz gösteriler sırasında Fatih’teki Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhume annesine küfür ve hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, sosyal medya mecralarında yayılan görüntüler üzerine söz konusu kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak şüphelinin kimlik bilgilerini ve kaldığı yeri tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen polis, Halil K.'yi (30) düzenledikleri operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Halil K.’nın, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Son Haberler
Dursun Özbek, Serdal Adalı'ya destek verdi
Dursun Özbek, Serdal Adalı'ya destek verdi
Yasin Kol ilk kez derbide düdük çalacak
Yasin Kol ilk kez derbide düdük çalacak
Sivasspor'da sakat oyuncuların son durumu
Sivasspor'da sakat oyuncuların son durumu
Ünlü yönetmen İlker Canikligil'e tutuklama talebi
Ünlü yönetmen İlker Canikligil'e tutuklama talebi
Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı
Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı