Erdoğan ve ailesine hakarete Özel'den tepki! 'Küfür eden bizden değildir'

Özgür Özel, "Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan saldırıların karşısında olduğunu vurguladı.

"KÜFÜR EDEN BİZDEN DEĞİLDİR"

Özgür Özel, küfrün hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve herkesin bu tür davranışlardan kaçınması gerektiğini ifade etti. Hem kişisel hem de toplumsal düzeyde, aileye yönelik saygısızlıkların hoş görülemez olduğunu söyledi.

"O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"

Özgür Özel, protesto ile hakareti karıştırmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, özellikle aileye yönelik küfürlerin asla kabul edilmeyeceğini ifade etti. "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" diyerek, hakaretlerin kişisel bir sınırı aştığını belirtti.

Özel, protestoların barışçıl bir şekilde yapılmasını savundu ve şu ifadeyi kullandı: "Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın."

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"