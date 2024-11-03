Erdoğan ve Akar; oyun bitti, amiral battı

Emekli 103 amiral ve 1 general, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Atatürk ilke ve devrimlerine atıfta bulunarak, “Kanal İstanbul Projesi” hakkında dikkat çeken bir bildiri yayınladı.

“Vay siz misiniz Kanal İstanbul Projesi rantına hayır diyen darbeciler” diyen AKP iktidarı hop oturdu hop kalktı.

Rant projeleri ellerinden gidecek diye karalar bağladı iktidar.

Kumpas devreye girdi.

Televizyonları ve gazeteleri olan yandaş medya emekli 103 amiral ve 1 generali “darbeci” ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” yaptıkları iddiası ile bu bildiriyi yayınlayan 103 amiral ve bir general hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saray düğmeye bastı ve kumpas harekâtı başladı.

81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon emekli amirallerin yayımladığı bildiri için suç duyurusunda bulundu

Adalet Bakanları hep “bağımsız yargı” derler ya aynen öyle oldu. (!)

Emekli 103 amiral ve 1 general derhal gözaltına alındı.

FETÖ kalkışmasında deneyimleri vardı tabii.

Cumhurbaşkanının da Millî Savunma Bakanlarının da yaverleri FETÖ’cü çıkmıştı.

Darbe yapmak için 103 amiral ve 1 generalin tabancaları vardı ki korumalarının tabancalarını katarsak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava, Kara, Deniz ve Jandarma kuvvetlerine karşı çok güçlü (!) bir silahlı güce sahiptiler.

Ardından amirallerin evleri arandı ve dijital materyallerine el koyuldu.

Siyasi yargı ilk kararında emekli amirallerin lojman ve koruma haklarını iptal etti.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Aralık 2022’de bu darbeciler (!) hakkında dava açıldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı bu davada 103 amiral ve 1 generalin mahkûm edilmesini talep etti.

Yargılama sonucu beraat kararı çıktı ve dosya şikâyetçilerin avukatları tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi 21 Ekim 2024 tarihinde 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, “beraat kararını” onadı.

Erdoğan ve Akar’ın darbe iddiası, “Amiral Battı” oyununda olduğu gibi battı.

Bu süreçte hayatını kaybedenler oldu.

Yargıtay kararı da çıktıktan sonra bu onurlu vatansever emekli subaylara şunu öneriyorum:

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar başta 81 ildeki 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon hakkında;

-Suç duyurusunda bulunurum.

-Maddi ve manevi tazminat davaları açarım.

Vatansever emekli subayların onur ve şereflerine leke düşürecek “darbe” iddiası cezasız kalmamalı.