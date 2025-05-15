"Erdoğan ve AKP hükümeti hiçbir önlem almadı" Eski MSB Genel Sekreteri Ümit Yalım açıkladı

BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, Yunanistan’ın adaları işgal etmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İktidarın bu duruma seyirci kaldığını belirten Yalım, hükümete sert sözlerle yüklendi.

Yunan Savunma Bakanı’nın işgal edilen adalara elini kolunu sallayarak geldiğini belirten Yalım, MHP’li Erkan Akçay’ın TBMM’de yaptığı basın toplantısında, dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a söylediği sözleri hatırlattı.

ERKAN AKÇAY NE DEMİŞTİ?

MHP’li Akçay, dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, “o adalara (Eşek ve Bulamaç adaları) gidebilir misin? İktidarınız dönemindeki bu oldu bittiye (işgale) niye izin verdiniz? Türk Ceza Kanunu’nun 302. Maddesine göre suç işliyorsunuz ve Dışişleri Bakanınız, Başbakanınız (Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu), Milli Savunma Bakanınız bu suçtan mutlaka yargılanacak” ifadelerini kullanmıştı.

MHP’li Akçay’ın geçmiş yıllarda, “Erdoğan TCK 302’den mutlaka yargılanacak” dediğini belirten Yalım, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ise günümüzde “Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olsun” ifadesini kullandığını, bu çelişkinin, MHP’nin içinde derin bir çatlak olduğunu gösterdiğini iddia etti.

“ERDOĞAN VE AKP HÜKÜMETİ HİÇBİR ÖNLEM ALMADI”

Yunanistan’ın 08 Ekim 2023’te işgal ettiği adalarda Belediye Başkanlığı seçimi yaptığını hatırlatan Yalım, “Seçimin yapılacağı bir ay öncesinden Yunan basınında yayımlanmasına rağmen Erdoğan ve AKP Hükümeti hiçbir önlem almadı. Görevli ve yetkili Cumhuriyet Savcıları ile Yılmaz Tunç ve Akın Gürlek başta olmak üzere Bakan Yardımcıları da adalarımızda yapılan Yunan Belediye Başkanlığı seçimlerine seyirci kaldılar. Anılan şahıslar Türk topraklarında yapılan seçime neden seyirci kaldılar, bunun hesabını Türk Milleti’ne vermelidir” dedi.

“Cumhuriyet savcıları, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hukuken korumaktan birinci derecede sorumludur” diyen Yalım, “Hiçbir devlet, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve varlığına yönelen tehdidi görmezden gelemez ve bu tehdidin süreklilik kazanmasına izin veremez. Cumhuriyet Savcıları, Anayasa’nın 5. Maddesi’ne göre Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarını ve toprak bütünlüğünü hukuken korumaktan sorumludur" ifadesini kullandı.

"ADALARIMIZDA, 6 BİN YUNAN ASKERİ VE 10 BİNDEN FAZLA YUNAN VATANDAŞI ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞMAKTADIR"

Ümit Yalım, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Mevcut durum itibarıyla, İzmir İl sınırları içinde 1 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı, Aydın İl sınırları içinde 6 Türk Adası, Muğla İl sınırları içinde 7 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı, Girit Adası’nın etrafında 6 Türk Adası olmak üzere 20 Türk Adası ve 2 Türk kayalığı Yunan işgali altındadır. Adalarımızda, 6 bin Yunan askeri ve 10 binden fazla Yunan vatandaşı elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. CMK 160’a göre, Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiğini öğrendiğinde soruşturma açmaktan sorumludur. Adaların işgali hakkında sürekli olarak ilgili savcılıklara e-posta ile başvuruyorum. Bu bağlamda, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları, daha önce yayınlanan ve aşağıda bağlantısını verdiğim belgelere istinaden CMK 160 kapsamında soruşturma açmaktan sorumludur.”

“ERDOĞAN VE AKP HÜKÜMETİNDEN İŞGALİN HESABINI SORMALIDIR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun adaların işgaline sessiz kalmaması gerektiğini belirten Yalım, “Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu, işgal edilen adalarımıza sahip çıkmalıdır. Erdoğan ve AKP hükümetinden işgalin hesabını sormalıdır” dedi.