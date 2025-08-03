Erdoğan ve Bahçeli neye uğradığını şaşıracak! AKP’li ve MHP’li seçmenden Cumhur’a büyük darbe

Ser-Ar Araştırma Şirketi 24-26 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 50 kişiyle gerçekleştirilen kamuoyu anketinde katılımcılara "Bugün seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU ERDOĞAN'I GERİDE BIRAKIYOR

24-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu %45 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise %42,5’te kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise %47,3 ile Erdoğan’ın %41,7’lik oy oranının önünde yer aldı.

Öte yandan vatandaşlara erken seçim isteyip istemedikleri soruldu.

Araştırma sonuçlarında yurttaşların yüzde 69'unun erken seçim istedikleri, erken seçim istemeyenlerin oranının sadece yüzde 28'de kaldığı görüldü.

AK PARTİ-MHP'LİLERİN DE BİR KISMI ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Araştırma sonuçları, erken seçim talebinin yalnızca muhalefet seçmenine ait olmadığını da ortaya koydu.

AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranının uzun süredir yüzde 28’in üzerinde seyrettiği göz önüne alındığında, Cumhur İttifakı’na oy veren bazı seçmenlerin de sandığın erken gelmesini talep ettiği anlaşılıyor.