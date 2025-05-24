Erdoğan ve Bahçeli ortaklığına ömür biçti! Yandaş yazardan tartışılan tespit...

Yandaş kalem Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Bahçeli ile Erdoğan arasındaki sarsılmaz kader birliğini yazdı. Hakan, “Erdoğan ile Bahçeli arasındaki bağ, sarsılmaz bir bağ haline gelmiştir” dedi.

BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN’A ADAYLIK TEPKİSİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” çıkışı gündem olmuştu. Erdoğan’ın kararına ilişkin bir süredir rahatsızlığından ötürü evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tepki gelmişti.

Bahçeli, Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Benim tekrar aday olma derdim yok’ ifadesi, bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE ÖMÜR BİÇTİ

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki iş birliğini bugün yandaş kalem Ahmet Hakan, köşesinde “Bahçeli ile Erdoğan arasındaki sarsılmaz kader birliği” başlığıyla verdi. Hakan, ömür biçtiği iki lider için, şunları söyledi:

“Bu açıklama da göstermiştir ki:

Bahçeli ile Erdoğan ayrışması bekleyenler, daha çok bekleyecekler.

Bu açıklama da göstermiştir ki:

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki bağ, sarsılmaz bir bağ haline gelmiştir.

Bu açıklama da göstermiştir ki:

Erdoğan ile Bahçeli’nin arasının açılacağını üfüren Mümtazer’e kulak verenleri bekleyen, tarihsel yanılgıdır.”