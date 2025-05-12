Erdoğan ve Bahçeli’nin başlattığı ‘terör’ sürecine temkinli bakan AKP’li isim!

Nefes yazarı Nuray Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vesile olduğu terör açılımında ve silah bırakma konusunda temkinli olan ismi açıkladı. Babacan, “Bu arada süreci coşkuyla paylaşanların yanı sıra temkinli duran AKP’li siyasetçiler var. Bunlardan biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan” dedi.

KONGREDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e çağırarak ‘silah bıraktığını açıklasın’ açıklamasıyla başlayan süreç terör örgütünün kendini lağvettiği kongreyle devam ediyor. Ancak terör örgütü PKK’nın kongrede aldığı karar ise henüz açıklanmadı.

BABACAN: 50 KADAR PKK YÖNETİCİSİNİN GİDECEĞİ ÜLKELERİN BELİRLENDİ

Nefes yazarı Nuray Babacan, Kandil’deki 50 kadar PKK yöneticisinin gideceği ülkelerin belirlenmesi gibi ana başlıkların Ankara’da netleştiğini yazdı. Köşe yazısında detayları aktaran Babacan, “İstihbarat kaynakları, toplamda 12 bin PKK militanının olduğu hesabını yapıyor. Bunun 3 binin Türkiye sınırları içinde olduğu belirtiliyor. Yöneticiler ve suça karışanlar Türkiye’de ve Suriye’de istenmiyor. Devletin elinde buna dair bir liste var” ifadelerini kullandı.

"BU ARADA SÜRECE TEMKİNLİ DURAN İSİM DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN"

Nuray Babacan, başlatılan terör sürecine ilişkin temkinli duran AKP’li siyasetçilerin olduğunun altını çizdi. Bunlar arasında olan ismin ise Hakan Fidan olduğunu Babacan öne sürdü. Babacan, “Bu arada süreci coşkuyla paylaşanların yanı sıra temkinli duran AKP’li siyasetçiler var. Bunlardan biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. ‘Eski bir istihbaratçı olmasından kaynaklanıyor’ diyenler olsa da kulislerde başından beri en temkinli değerlendirmelerin Fidan tarafından yapıldığı anlatılıyor” şeklinde konuştu.