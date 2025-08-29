Erdoğan ve Bahçeli’ye karabasan gibi çökecek anket sonuçları! Sadece VIP üyeler görebiliyordu

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olan CHP, AKP ile arasında farkı korumaya devam ediyor.

Yerel seçimlerden sonra belediyelerine gerçekleştirilen operasyonlar ve kayyum atamaları ile birlikte cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra yurt genelinde miting serisi başlatan CHP, olası bir erken seçimde iktidar rolüne oynuyor.

ANKET ŞİRKETLERİ HIZ KESMİYOR

AKP'nin mevcut anketler sonucunda başlattığı operasyonlar ve vekil transfer hamleleri istenen sonucu vermedi.

CHP mitinglerinin ana teması olan erken seçim talebi üzerine araştırma şirketleri çalışmalarına başladı.

Araştırmaların hemen hepsinde gözüken sonuç: CHP'nin yerel seçimlerde olduğu gibi olası bir erken seçimde de birinci parti çıkıyor.

MAK VIP ANKETİ: CHP BİRİNCİ

MAK Araştırma tarafından Ağustos ayında seçim anketi gerçekleştirdi. Çıkan sonuçlara göre yarın yapılacak bir erken seçimde CHP yüzde 32 ile birinci parti. AKP'nin oy oranı ise yüzde 31.

VIP anket sonuçlarına göre CHP, AKP'nin 1 puan önünde. CHP ve AKP’nin ardından ise yüzde 8’lik oranla İYİ Parti 3. Sırada yer alıyor. AKP'nin iktidar ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.

Ağustos ayının VIP anket sonuçlarında sıralama şu şekilde:

CHP - 32

AKP - 31

İYİ PARTİ- 8

DEM - 7,5

MHP - 7

KARARSIZ - 5

YRP - 3,5

ZAFER - 2

DİĞER - 2

SAADET -1

DEVA -1