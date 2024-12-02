Erdoğan ve Bahçeli’ye meydan okundu

2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AKP Gaziantep Milletvekili olarak Meclis’e giren Şamil Tayyar açık ve net bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye karşı muhalefet savaşı açtı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum adının ve açıklamalarının önemi şudur:

-Sözleri Erdoğan’ı bağlar. Çünkü Erdoğan adına konuşmaktadır.

-Sözleri Bahçeli’yi bağlar. Çünkü Bahçeli’nin politikalarını desteklemektedir.

Bu gerçeği sağır sultan duydu ama Tayyar kardeşim duymazlıktan, bilmezlikten geliyor.

AKP’li Şamil Tayyar katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hakkında çok ağır sözler sarf etti.

Özetliyorum:

“Her söylediği şey cumhurbaşkanının sözü değil. Mehmet Uçum, AKP’de büyük rahatsızlık veriyor. Uçum’a partisinde birikmiş bir öfke var. Uçum, sürekli racon kesiyor meydan okuyor.

Sen kimsin kardeşim.

Sen cumhurbaşkanı adına mı konuşuyorsun?

Cumhurbaşkanı ona kişisel talimat vermemişse kendi adına düşüncelerini ifade edebilir

AKP’de racon kesecek tek kişi var o da Erdoğan’dır.

Mehmet Uçum, “kırmızı çizgilerimiz” diye bir Tweet atıyor. Bunu cumhurbaşkanı söyleyebilir Mehmet Uçum konuşacaksa kendi adına konuşsun.

Posta koyarak konuşmasın. Uçum dışında başka ahkâm kesen kurum üyesi görüyor musunuz?”

Sevgili Tayyar kardeşim,

Senin gibi deneyimli bir gazeteci bir AKP’li ve bir AKP milletvekili demek ki Erdoğan’ı iyi tanımamış, anlamamış.

Çok açık ve net söylüyorum:

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli adına konuşuyor.

Eğer Erdoğan ve Bahçeli son aylarda çarpıcı açıklamalar ile dikkat çeken Uçum’dan rahatsız olsalar bir salise bile o makamda kalamaz ki…

Gelelim Tayyar’ın konuşmasındaki diğer bölüme:

“Zaman zaman partiyi ve cumhurbaşkanlığını zor durumda bırakıyor.

Ben Mehmet Uçum’un "Sorosçu" olduğunu düşünüyorum.

Arzu ederse bana dava açabilir.

Ben Mehmet Uçum’un Osman Kavala’dan farklı olduğunu düşünmüyorum. Partiye ve cumhurbaşkanlığına büyük zarar veriyor.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde yaşanan sorunların temel kaynağı Mehmet Uçum’dur.

Devleti içeriden çökertiyorlar.

Devletteki kurumsal çöküşün mimarlarından birisidir Uçum.

Kendine ait özerk bir alan oluşturdu içeride. Meclis Başkanı’na posta koydu o bile sesini çıkaramadı.

Diğer arkadaşlarımız da Uçum’a haddini bildirmediği için rahat hareket ediyor.”

Sevgili Tayyar kardeşim,

Önce Osman Kavala ile Mehmet Uçum arasında dağlar kadar fark olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum.

Uçum’a “özerk bir alan” oluşturanlar Erdoğan ve Bahçeli’dir.

Daha da önemlisi;

“Devletteki kurumsal çöküşün mimarları” bil ki;

“Ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız” diyerek el ele Ucube Tek adam Rejimini yaratan Bahçeli ve Erdoğan’dır.

Bu açıklamalarından ve partin ile bağları koparmandan anladım ki;

Bugün yarın AKP’den ya istifa edeceksin ya da ihraç edileceksin.