Erdoğan ve Bahçeli’ye tepki yağıyor! Bir sağdan bir soldan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a seslenerek, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” çağrısında bulunmuştu.



MHP lideri Bahçeli’nin sözleri siyasette gündeminde çok tartışılırken, Meclis ve tecrit çağrısı bugünün gazete manşetlerinde yer aldı. Bazı gazetelerin çağrıya destek verdiği görülürken bazı gazeteler ise tepkilerini açıkça dile getirdi.

Türkçü ve Atatürkçü çizgide ilerleyen Yeniçağ Gazetesi, MHP liderinin çıkışını “Bahçeli’nin zikzaklarına yetişmek artık imkansız” başlığıyla manşetine taşıyarak, haberinde “Anayasayı değiştirterek tek adam rejimini getirtti. Kapatılsın dediği DEM Parti ile el sıkıştı. Erdoğan'a "Al bu ipi Öcalan'ı as" diye ip attı. Sonunda teröristbaşı için "Gelsin Meclis'te konuşsun" dedi” ifadelerine yer verdi.

Sözcü gazetesi aynı çağrıyı “Bahçeli öyle bir çağrı yaptı ki; Türkiye İnanamadı. Fena açıldılar” başlığıyla manşetine taşıdı.

TÜRKGÜN DESTEK VERDİ

İktidara yakın Sabah gazetesi haberi, “Terörsüz Türkiye için Tarihi Fırsat” başlığıyla verirken, Takvim Gazetesi, “Gelsin TBMM’de konuşsun! Terörün bittiğini ve örgütün lagvedildiğini açıklasın” başlıklarıyla duyurdu.

MHP'nin yayın organı Türkgün ise Bahçeli’nin Öcalan çıkışını "Törerle Yaşamaya Mecbur Değiliz" başlığıyla verdi.

YENİ ŞAFAK'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Manşetlerin en dikkat çekeni ise Yeni Şafak ve Aydınlık gazetelerinden geldi.

İktidara yakın Yeni Şafak çarpıcı bir çıkış yaparak, Bahçeli’nin çağrısına tepki gösterdi. Gazete, haberine “Öcalan’ın yeri İmralı’dır” başlığını attı.

AYDINLIK PERİNÇEK'İN TEPKİSİNİ MANŞETE TAŞIDI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e ait yayın organı olan Aydınlık Gazetesi ise manşetlerinde Bahçeli’nin çağrısına yer vermedi. Bahçeli’nin “Terörist başı gelsin. TBMM’de konuşsun" çıkışını değerlendiren Perinçek’in açıklamalarını manşetine taşıyan gazete, haberine “Bu ne cüret, bu ne pervasızlık” başlığını attı.