Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Erdoğan asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde işverenleri temsil eden TİSK’e “Hep söylerim; kefenin cebi yok. Dar-ı dünyadan dar-ı bekaya mal mülk değil; adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat ile hayır dualar götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerin Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz bakıyor.

Cumhurbaşkanı vekili Cevdet Yılmaz, Albayrak Medya’nın İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlediği Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesinde soruları yanıtladı.

Yılmaz, belirlenecek ücretin işletmelerin vereceği bir ücret olduğunu vurgulayarak, "Ağanın eli tutulmaz. İsteyen işletme kendi şartlarına göre ne kadar çok verirse bundan memnuniyet duyarız. Yeter ki işletmeler sürdürülebilir olsun." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin "toplumun yarısı asgari ücretli" iddiasına değinen Yılmaz, bu durumun doğru olmadığını, kayıt dışılık gibi bir gerçeğin bulunduğunu dile getirdi.

Asgari ücretin çok yüksek belirlenmesi durumunda kayıt dışılığa kayış olduğunu ifade etti.

Yılmaz, bazı işletmelerin daha fazla ücret vermesine rağmen daha az prim ödemek için ücreti asgari ücretten gösterdiğini, dolayısıyla gerçekte asgari ücretli sayısının iddia edildiği kadar olmadığını söyledi. Yılmaz, belirlenecek ücretin işletmelerin vereceği bir ücret olduğunu vurguladı.