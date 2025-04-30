Erdoğan ve CHP arasında yeni polemik: 2002'den 2015'e kadar FETÖ sana üfürdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında muhalefeti hedef alarak sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle CHP’yi ve Genel Başkan Özgür Özel’i eleştirerek, “Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır, işidir, hevesidir. Bunlar; ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir hayalleri, hiçbir vizyonları, hiçbir programları, projeleri olmayan, her seçimde iktidara gelme hevesine kapılan, sandıkta seçmenden tokadı yiyince millete hakaret etmeye, aşağılamaya, suçlamaya başlayan boş çuval gibiler” dedi. Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan birinin “toksik muhalefet anlayışı” olduğunu savunan Erdoğan “CHP’nin başındaki zata bakıyorsunuz, FETÖ’cülerin üfürükleri ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını sanıyor.” dedi.

“FETÖ’NÜN ÜFÜRÜKLERİYLE HAREKET EDEN SENSİN”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ın “Özgür Özel, FETÖ’cülerin üfürükleriyle siyaset yapıyor” sözlerine TBMM’de düzenlediği basın açıklamasıyla yanıt verdi. Erdoğan’a “CHP ile uğraşmak yerine ülkenin sorunlarını çöz” çağrısı yapan Başarır, “Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, son 4 grup toplantısında konuşmasını CHP ile başlatıp bitiriyor. Vize sorunu, işsizlik, yoksulluk, İsrail’in sorunu var. Beyefendi bunları konuşmuyor, lafını CHP ile başlayıp bitiriyor. Aşağılayıcı ve tehditkar bir dil kullanıyor: ‘Bakalım kaç cumhurbaşkanlığı heveslisi daha girdapta telef olup gidecek’ diyor. Yani, ‘İmamoğlu telef oldu, başkaları çıkarsa onlar da telef olur, bu ülkeyi bana bırakın’ diyor” şeklinde konuştu.

Başarır, Erdoğan’ın FETÖ suçlamalarına, “2002’den 2015’e kadar FETÖ sana üfürdü, MİT’i, askeri, polisi, emniyeti, yargıyı teslim ettin. FETÖ’nün yargı anlayışıyla bu ülkeyi cezaevi haline getirdin” diyerek karşılık verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarında 72 kişinin tutuklandığını, Vatan Emniyet’te işkence iddiaları olduğunu öne süren Başarır, “İSKİ Genel Müdürü hastaneye kaldırıldı. İşte FETÖ taktikleri” dedi. Ayrıca, Ayşe Barım iddianamesinde somut delil bulunmadığını iddia ederek, “FETÖ’nün üfürükleriyle hareket eden sensin Erdoğan” diye seslendi.