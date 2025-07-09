Erdoğan ve emeklileri topa tuttu: Adam zam vermiyor ama biz hala alkışlıyoruz!

Yazın gelmesiyle birlikte pazarlarda fiyatların düşeceği beklentisi boşa çıktı. Yaz sezonunun başlamasına rağmen Artvin’deki pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarının yüksek seyretmesi, esnafı da alışverişe gelenleri de zorluyor.

Artvinli pazar esnafı Seydullah Kuru, meyve fiyatlarındaki artışı dile getirerek, “Pazarın en yüksek fiyatı ne yazık ki nektarin. 2 nektarin 100 lira. Yerli ürünlerimizden fasulye var, onun kilosu 70 lira. Kayısı Iğdır’dan geldiği için şu an ucuz, zaten bitmek üzere. Üzümün kilosu ise 150 lira” dedi.

"PAZARI ÇEK, BAKALIM ALIŞVERİŞ YAPAN VAR MI?"

Pazar alışverişine gelen emekli Erdal Kerman ise fiyatlara tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

“Pazara geldik, geziyoruz ama pazar berbat. Çok pahalı, milletin alım gücü ortada. Beni çekme, pazarı çek, bak bakalım alışveriş yapan var mı? Ben emekliyim, kamu emeklisiyim, maaşım nispeten iyi. Ama biz istiyoruz ki herkes iyi para alsın, herkes iyi yaşasın. Çünkü bu hayatın bir tekrarı yok. Ama 14 bin lira maaş alan arkadaşlar, ‘Biz memnunuz, bize dokunmayın’ deyip yine gidip oy veriyorlar."

“AKŞAM OLDU BEN HALA SİFTAH YAPAMADIM”

Takı satan esnaf Serpil Bahar ise hem havadan hem de ekonomik koşullardan dert yanarak, şöyle dedi:

“Bugün Artvin’de sert bir rüzgar vardı, bu nedenle satış yapamadık. Her şey çok pahalı. Ben gençler için takı, toka gibi ürünler satıyorum ama gençlerde artık ne istek kaldı ne de eğlence. Saat oldu 16.00, hala siftah yapamadım. Diğer şehirlerde satış yapıyordum ama Artvin’de maalesef olmadı. Soran çok ama fiyatlar yüksek olduğu için kimse alamıyor. Önceden insanlar 50-100 liraya bir aylık sebze alırdı, şimdi o parayı çocuk bile beğenmiyor. Tokalar 50 liradan aşağı değil, parfümler 500 liradan başlıyor. İnsanlar fiyatları duyunca şaşırıyor.”

Emekli bir başka vatandaş ise; “Ne zammı? Biri gelsin, pazarı bir gezsin. En düşük fiyat 150 lira. Daha düşük fiyata ürün bulmak mümkün değil. ‘Kimi kime şikayet ediyorsun?’ diyorlar, adam zam vermiyor ama biz hala alkışlıyoruz” diye konuştu.