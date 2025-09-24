Erdoğan ve Gökçek birbirleri hakkında konuşsalar…

Mansur Yavaş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Star TV Ankara Temsilcisi iken 1994’te Beypazarı belediye başkanlığına aday olup seçilemediği dönemde tanıdım.

O günden bugüne; Yavaş tanıdığım en dürüst, en ilkeli, en başarılı, en namuslu siyasetçilerden birisidir.

13 kişinin gözaltına alındığı son siyasi operasyon için Başkan Yavaş diyor ki;

“Sayıştay denetimi raporu ihale usulleriyle ilgili 2021, 2022 ve 2023 yılında tüm ihale şekillerini organizasyon ve konserleri Sayıştay denetime tabi tutuldu, kanuna ve usule aykırı hiçbir şey bulunamadı.

2023’te büyük konser var.

Mülkiye müfettişi geldi, kültür dairesinin bütün işlerini inceledi.9 kişi hakkında soruşturma açtı ve 6 kişi için soruşturma izni verildi.

2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapıldı ve ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmadı.

Konserlerde en büyük masraf sanatçı ücretlerinden değil, sahne kurulumu ve ses sisteminden kaynaklanmakta konser alanının büyüklüğüne göre değişmektedir.

Yapılacak yargılama sırasında muadili konserlerle ilgili özel veya Kültür Bakanlığının yaptığı; Kültür Yolu festivali ve resmi kurumların gerçekleştirdiği konser bedelleri dosyaya intikal ettiğinde, kamu zararı olup olmadığı netleşecektir.

AK Parti dönemindeki harcama boyutlarına gelince;

2014- 2019 arasında yapılan 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanmış, 2019’dan itibaren 29 Ekim 2024’e kadar ise 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcanmıştır.

Olay, kamuoyuna 154 milyon TL kamu zararı olarak yansıtılmıştır.

ABB bugüne kadar 100 dosyada, “ihaleye fesat” ve “kamu zararı” iddiasıyla Melih Gökçek ve dönemin yetkilileri hakkında şikâyette bulundu

55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verilmiştir.

11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verilmiştir.

11 tanesinde ise iddianame düzenlenmiştir.

Hâlen 5 dosya derdesttir.

5 dosya 6 yıldır hiçbir işlem yapılmadan bekletilmektedir

Ancak hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı olmamıştır.

Bunlardan ikisi bizzat Melih Gökçek’in tarafı olduğu dosyalardır.

Beklentimiz; soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır.”

Değerli okurlarım,

30 yıldır tanıdığım, gazeteci olarak dikkatle izlediğim Mansur Yavaş kişiliği ve hukukçu kimliği ile biliyorum ki asla yanlış iş yapmaz, yaptırmaz.

Yapan babasının oğlu da olsa hesap sorar.

Bülent Arınç’ın, “Ankara’yı parsel, parsel sattı” dediği Gökçek ise 2017’de Recep Tayyip Erdoğan tarafından ABB başkanlığından azledildi.

Gökçek, Erdoğan hakkında, Erdoğan, Gökçek hakkında konuşsa inanıyorum ki kıyamet kopar.

Melih Gökçe dönemi de incelensin.

Var mısınız?