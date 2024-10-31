Erdoğan ve İmamoğlu’na soğuk duş. Cumhurbaşkanlığı anketinde o isim öne çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 25-30 Ekim tarihleri arasında SER-AR Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve 26 ilde 2200 seçmenle yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ, "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtların dikkat çektiğini belirtti.

CHP YÜZDE 29,7 İLE BİRİNCİ SIRADA

Anket sonuçlarına göre, CHP oy oranıyla yüzde 29,7 ile birinci parti konumuna yükseldi. AK Parti, yüzde 28,1 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 10,6 oy oranıyla üçüncü sırayı aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 7,3 ve Zafer Partisi ise yüzde 7,2 oy oranı ile MHP’ye yaklaştı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3,5, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 1,8 olarak kaydedildi. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,9 oldu.

MANSUR YAVAŞ, İMAMOĞLU VE ERDOĞAN’I GERİDE BIRAKTI

Anketin ikinci bölümünde, cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların durumu incelendi. Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Mansur Yavaş, yüzde 38,8 ile birinci sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,4 ile ikinci sırada kaldı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 22,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer adayların toplam oy oranı ise yüzde 5,5 oldu.