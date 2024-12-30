Erdoğan ve İmamoğlu'nu terleten anket. O ismin gerisinde kaldılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ve İmamoğlu'nu terleten anket. O ismin gerisinde kaldılar

Metropoll Araştırma Şirketi, gerçekleştirdiği ankette seçmenlere en beğendiğiniz siyasetçi kim? Sorusu soruldu. En beğenilen siyasetçiler listesinde yüzde 58,5 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı.

Metropoll Araştırma Şirketi, 2024 yılının son anketini gerçekleştirdi. Yapılan ankette seçmenlere en beğendiğiniz siyasetçi kim? Sorusu soruldu.

MANSUR YAVAŞ EN SEVİLEN SİYASETÇİ!

En beğenilen siyasetçiler anketinde yüzde 58,5 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı. Yavaş’tan sonra ikinci sıradaki isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu ve Yavaş arasındaki oy farkı yüzde 11 oldu.

Siyasi isimlerin aldıkları oy oranları ise şöyle:

Mansur Yavaş yüzde: 58,5

Ekrem İmamoğlu yüzde 47,2

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,3

Devlet Bahçeli yüzde 32,1

Özgür Özel yüzde 31,0

Yavuz Ağıralioğlu yüzde 21,0

Ali Babacan yüzde 19,3

Müsavat Dervişoğlu yüzde 17,2

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