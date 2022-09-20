﻿Erdoğan ve Kurum; Özfatura'yı dinleyin

Burhan Özfatura Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı, İzmir Defterdarlığı, öğretim görevliliği, Başbakanlık Müşavirliği, Yeminli Mali Müşavirlik yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde; Ücret Sistemleri konusunda mastır, İşgücü Planlaması konusunda doktora yaptı.

1984- 1989 ve 1994-1999 dönemlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

İzmir'de EGEKENT ve EVKA projelerini gerçekleştiren Özfatura'ya TOKİ'nin yeni projesini değerlendirmesini istedim.

Özfatura şunları söyledi:

"AKP iktidarı seçimin yaklaştığı şu dönemde çok abartılı bir şekilde konut projesini gündeme getirdi.

Beyin yıkamada başarılı da oldu. Milyonlarca kişi rakamları ve gerçekleri öğrenmeden detaylı bilgi sahibi olmadan körlemesine başvurdu.

Başkanlığımın her iki döneminde EGEKENT ve EVKA projeleri ile fevkalâde ucuz fiyatlarla 32 binden fazla aileyi ev sahibi yaptık çok sayıda da esnaf sitesini gerçekleştirdik.

Hasbelkader bilgi ve tecrübe kazanmış biri olarak bazı uyarılarda bulunmayı zaruri gördüm.

1- Her iki dönemde de liyakat sahibi, dürüst, çalışkan ekipler görevdeydi. Aynı şekilde partisi ne olursa olsun meclis üyelerimiz de inisiyatif sahibi olarak icraatın her safhasında aktif oldular, tam bir dayanışma örneği sergilediler.

2- Her şey çok açıktı. Vatandaşların ve medyanın önünde cereyan etti.

3- Çok yönlü, çok titiz bir denetim sistemi kuruldu meclis üyelerinin ve belediye şirketlerindeki müfettiş ve murakıpların, çok sayıda yeminli mali müşavirin denetimi gerçekleştirildi.

İnşaat ihaleleri aleni pazarlık usulü ile mecliste üyesi bulunan 4 siyasi partinin mensuplarının ve medyanın katılımı ile yapıldı.

Sonuçta hiçbir firma yüzümüzü kızartmada işi yarım bırakmadı.

4- Çok geniş bir istişare ve danışma düzeni kuruldu. Özellikle İnşaat Mühendisleri Odası titiz ve tavizsiz denetim sağladı. En küçük bir hatayı bile affetmedi yıktırıp yeniden yaptırdı. İnşaat mahallelerinde laboratuvarlar kuruldu. Diğer meslek odalarından da fakültelerden de yardım aldık, danışmanlık aldık...

5- Yaptığımız evlerin fiyatı ve taksitleri baştan belliydi, kesindi tek bir lira artış söz konusu değildi.

İnsanlarımız gerçekten sabit fiyatla, uygun taksitlerle çok ucuza ev sahibi oldular.

Belediye olarak altyapı yatırımları için her açıdan yardımcı olduk.

Aldığımız peşinatlar ile inşaatlarda kullanılan malzemeleri; örneğin demir, çimento, fayans, vitrifiye, doğrama, elektrik malzemeleri gibi inşaat maliyetlerinde yekun tutacak girdileri alarak fiyatlarını sabitledik, zamlardan koruduk.

Merhum Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın her açıdan verdiği büyük destek asla unutulmaz.

İnşaat alanlarının yerlerini proje ile açıkladık. Zemin etüdü, yer seçimi maliyet etütleri, iş akımı şemaları, nakit ve finansman şemalarını da titiz biçiminde ayrıntıları ile belirledik, şeffaf şekilde açıkladık ve uyguladık.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ödemeleri zamanında yaptılar. İnşaatlar zamanda bitirildi.

Neticede vatandaşların bize olan güvenini sarsmadık yüzümüz kızarmadı.

Ayrıca evlerin girdiklerinden bugüne kadar, binalarda ve konutlarda hiçbir ciddi sıkıntı depremlere rağmen olmadı.

Liyakatli ekipler ile çalışmanın, geniş bir istişarenin, şeffaflık ve sıkı denetimin mükafatını gördük.

6- Peki bu abartılan projeleri TOKİ becerebilir mi?

Bence çok zor. Zira bu iktidar liyakata, bilimsel çalışma sistemine, ciddi hazırlıklara, uzmanlarla istişareye, denetime ve şeffaflığa önem vermiyor.

En önemlisi de fiyat garantisi vermiyor. Kesin maliyetler belli değil. 20 yıl boyunca ödenecek taksitler de artacak, inşaatların başlayıp bitme süresi içerisinde maliyet fiyatları da artacak.

Bu hükümetin hedefi yandaş müteahhitlere öncelik vermek kapı arkalarında ihaleler yapmaktır.

Vatandaşın endişesi '5 mütahit mi parsayı toplayacak' şeklindedir.

Bu projede inşaatların kesin maliyeti belli değildir. Mesela enflasyon öngörülen oranlarda gerçekleşse bile 608 bin liralık konutun maliyeti 4 milyon 100.000 lira olacaktır.

Bu maliyetin içinde özellikle altyapı başta olmak üzere en fazla hizmeti üretebilecek belediyelerin maliyetleri ise devre dışıdır.

Görüyorum ki başvuranların çoğu yüzde 10 peşinattan ve ödemelerin yıl 2 defa artacağından habersizdir. Minimum peşinat 60 bin liradır.

Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacaklarına maalesef inandırılmıştır.

TOKİ hakkında bugüne kadar 58 bin dava açılmıştır.

Çünkü TOKİ vadettiği konutları kaliteli yapmamış zamanında teslim etmemiş durumdadır.

TOKİ'nin yeterli kargosu da yoktur denetimi yapacak kadrosu da yoktur. TOKİ inşaatlarının kalitesinden çok sayıda ciddi şikayetler vardır. İhaleleri de şeffaf değildir.

Şahsen diyorum ki eğer gerekli şartları taşısaydım bile, AKP iktidarının bu garantisi olmayan hayali projesine girmezdim…"

32 bin konutu fiyat artışı yapmadan, kaliteli şekilde yapan Burhan Özfatura'nın bu uyarılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuyorum.

Keşke okusalar, uygulasalar…