İsrail’in Gazze’de 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılar ve 60 binin üstünde sivilin hayatını kaybetmesi sonrası devreye giren ABD Başkanı Trump’ın ortaya koyduğu plan çerçevesinde İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail güçleri Gazze ve Batı Şeria’da saldırılara devam etti.

Trump’ın ‘büyük bir zafer’ olarak lanse ettiği plan çerçevesinde Gazze’nin yönetimi geçiş sürecinde uluslararası bir komite tarafından yürütülecek. Ayrıca Hamas’ın silah bırakacağı süreçte bölgede güvenliği ve İsrail’e yönelik saldırıların engellenmesi için ‘Gazze görev gücü’ konuşlandırılacak.

Taslakta, görev gücünün ayrıca “Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması sürecini sağlayarak, askeri, terör ve saldırı altyapısının yıkılması ve yeniden inşasının önlenmesi ile devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak imha edilmesi yoluyla Gazze'deki güvenlik ortamını istikrara kavuşturacağı” belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler gündemine gelen görev gücü için ilk askeri birliklerin ocak ayında bölgede olması bekleniyor.

ABD’Lİ SENATÖR “İSRAİL’İ DERİNDEN SARSAR” DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı Trump’ın planının ortaya çıkması sonrası Gazze’deki görev gücüne asker göndermeye hazır olduklarını kaydetmişti. Erdoğan ekim ayında yaptığı açıklamada “Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız” demişti.

Ancak gelen açıklamalar Türkiye’nin Gazze’ye asker göndermesinin neredeyse imkansız olduğunu ortaya koydu.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham yaptığı son açıklamada Türk askerlerinin Gazze’de olması konusunda hiçbir politik desteğin olmadığını söyledi. Graham, Türkiye’nin Gazze’deki görev gücünde yer almasının İsrail’i ‘derinden sarsacağını’ belirtti.

ABD’li senatör, İsrail’e düzenlediği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu yönetimine ilişkin sert sözlerinin ‘kabul edilebilir’ sınırların çok ötesinde olduğunu savunarak, “Dolayısıyla, eğer herhangi biri Türkiye’nin Gazze’de sahada yer almasını düşünüyorsa, bu İsrail’deki dostlarımız açısından çok büyük bir sorun yaratır” dedi.

İSRAİL KARŞI ÇIKTI

Gelen haberlerde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da Türk askerlerinin Gazze’de yer almasına kesinlikle karşı çıktığı belirtiliyordu. Netanyahu ekim ayında yaptığı acıkmada “Hangi güçlerin bizim için kabul edilemez olduğunu biz belirleyeceğiz. Bu, ABD’nin de kabul ettiği bir durumdur” şeklinde konuşmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir devam eden İsrail düşmanlığı nedeniyle Türk askerinin Gazze’de yer almasına karşıyız,” dedi. Saar, bu görüşün ABD’ye de iletildiğini belirtti.

Öte yandan Gazze’deki ateşkesin arabulucuları Türkiye, Katar ve Mısır'dan temsilciler ABD'de bir araya geldi. Miami’de düzenlenen toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Fidan katıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli toplantı ile ilgili “İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış; barış anlaşmasında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü’ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir” dedi.