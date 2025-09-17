Erdoğan ve Netanyahu arasındaki tansiyon yükseliyor: Sert Kudüs yanıtı

İsrail Başbakanı Netanyahu dünkü basın toplantısında 'Kudüs bizimdir, sizin değildir Erdoğan' şeklinde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan sert cevap geldi.

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, “Gazzeli mazlumların yanında olmamıza kimse engelleyemez. Kudüs'ün kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam âleminin ortak davası ve mirasıdır” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir." diyen Erdoğan, "Bugün Türkiye, hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve bunu kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir." dedi.

"İSRAİL HAYDUTLULUĞUNUN HEDEFİ OLANIN YANINDAYIZ"

"Diplomasinin dili nezakettir, Türkiye'nin dış siyaseti barış odaklıdır. Fakat bu demek değildir ki hadsizlikler karşısında susacak veya geri adım atacağız." diyen Erdoğan, "İsrail'in haydutluluğunun hedefi olanın yanındayız." dedi.

Erdoğan, "İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır." ifadelerini kullandı.

"DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulümle, soykırımla masum çocukların hayatları pahasına güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler kaybedecek, döktükleri kanda boğulacaklardır." dedi.

Erdoğan, "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz, Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız." diye konuştu.