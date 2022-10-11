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Erdoğan ve Putin Kazakistan'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu hafta Astana'da görüşeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:03
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Erdoğan ve Putin Kazakistan'da görüşecek

Erdoğan ve Putin Kazakistan'da görüşecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşeceğini açıkladı. Lavrov, ABD'den Putin-Biden görüşmesi için teklif gelirse değerlendireceklerini de söyledi.

Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6'ncı Zirvesi, 12-13 Ekim tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek.

Öte yandan Lavrov, ABD'nin Rusya'yla görüşmelere hazır olduğu yönündeki açıklamalarını reddetti. Rus Bakan, Moskova'nın Batı ile görüşmelere açık olduğunu ancak henüz ciddi bir müzakere teklifi almadıklarını söyledi. Lavrov, "Bu bir yalan. Temas konusunda hiçbir ciddi teklifte bulunmadılar" açıklamasında bulundu.

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