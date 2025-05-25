Erdoğan ve Selvi ile 400 projesi

Mecliste toplam 592 milletvekili bulunuyor. İktidar ve muhalefet kanatlarının partilere göre sandalye sayıları şöyle:

AKP: 273 + MHP: 47 + DEM: 56 + HÜDA PAR: 4 + DBP: 2 + EMEK: 2 + DSP: 1 + Bağımsız: 3 eski MHP’li (Hasan Bahri Sönmez, İsmail Akgül, Mustafa Demir) + Muhtemel bağımsız destekçi: 3.

Anayasayı mecliste değiştirme için gerekli sayı: 400…

Eksik: 9 veya 12

İktidar kanadı - Toplam: 391…

CHP: 135 + İYİ Parti: 29 + Yeni Yol: 23 + Yeniden Refah: 4 + TİP: 3 + DBP: 2 + GELECEK: 2 + EMEK: 2 + DEVA: 1 +SAADET: 1 + DP: 1 + Muhtemel bağımsız destekçi: 2.

Muhalefet kanadı - Toplam: 206…

Bağımsızlar:

Koray Aydın (İYİ P.) Ümit Dikbayır (İYİ P.) Burak Dalgın (DEVA) Mustafa Yeneroğlu (DEVA) Ediz Ün (CHP)

Hürriyet ve Saray projelerinin yazarı Abdülkadir Selvi kardeşim AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son projesini özetle şöyle açıkladı:

“Siyaset hız kesmeden devam edecek. Hatta yaz aylarıyla birlikte küçük partilerden AK Parti ve CHP’ye geçişlerin artması bekleniyor.

DEM Parti siyasi bir figür olarak ortaya çıkmaya başladı.

Tüm bu gelişmeler siyaseti yeniden şekillendiriyor.

Küçük partiler anlamsız hale gelirken yeni döneme ilişkin politika üreten partiler güçleniyor.

Siyasetin tavanında yaşanan bu gelişmeler bir süre sonra milletvekili geçişlerine de yansıyacak.

Çünkü milletvekili gelecek seçime bakar. Tabanı kalmayan, siyaseten anlamını yitiren partilerde neden ısrar etsin?”

Bu Saray projesinin hedefi şudur:

Milletvekili borsası…

Selvi’nin yazısı;

Erdoğan’ın 400+1 hedefi için milletvekili transfer edeceğinin itirafıdır.

Peki, ortada fol yok, yumurta yokken Selvi CHP’yi bu transfer borsasının içine neden soktu?

Bu sorunun yanıtını yazıdan bir gün sonra uçan yandaş gazetecilere Erdoğan özetle şöyle verdi:

“Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu.

Diyoruz ki; gelin el ele verelim. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz.

Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz.”

CHP lideri Özgür Özel Silivri esirlerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklama şöyle yanıt verdi Erdoğan’a;

“Anayasa’ya uymayan biriyle,

Anayasa’yı tanımayan biriyle,

Kendi iktidarı için Anayasa’yı ayaklar altına almaktan çekinmeyen biriyle,

Acıması olmayan biriyle,

Müzakere edilemeyen biriyle,

Hukuksuzluğu içine sindirebilen biriyle,

Sırf kendi iktidarını uzatmak için burada insanları tutan biriyle, demokratik bir anayasa yapar mısınız?”

Değerli okurlarım,

CHP yeni anayasaya net tavır koydu.

Ancak İYİ Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA’nın toplam 33 oyu var ve yaprak dökümü gibi birer birer ayrılıyorlar partilerinden.

İktidar gücü ile Erdoğan’ın yeni anayasa için vermeyeceği taviz yok.

Kulislerde şu rakamlar konuşuluyor:

10 - 15 milletvekilinin AKP’ye geçecek

Erdoğan’ın şu sözüne gelince;

“Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok.”

Bahçeli hop oturdu, hop kalktı ve dedi ki;

“Yolundan cayma hakkı yok…”

Tabi yok. Yıllardır şunu yazarım:

Erdoğan’ın kaderi Bahçeli’nin elinde.

Bahçeli’den onay ve izin almadan nereye gidiyorsun Erdoğan?

Bahçeli geçmiş yıllarda olduğu gibi dese ki;

“Kasım 2025’te haydi erken seçime…”

Son söz;

Erdoğan ve Bahçeli mecliste 400 barajını rahatça aşar.

Yeni anayasa ile Erdoğan ömrü boyunca Cumhurbaşkanı olur…