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Orhan UĞUROĞLU

Orhan UĞUROĞLU

Erdoğan ve Şimşek’e çağrı; Seferihisar pazarına gelin

AKP’li ekonomist Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istifa etmeyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i Seferihisar halk pazarına davet ediyorum.

Gelemezler çünkü 23 Ağustos 2024’teki pazar fiyatları onları şok eder.

Erdoğan ve Şimşek’e kıyak yapayım buraya kadar yorulmasınlar.

İşte bir çoğu Ege’nin yerli ürünlerinin fiyatları:

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Ayşe Kadın Fasulyenin kilosu 100 lira. Ödemiş yayla baklanın kilosu 70 lira

Tatlı köy ve sivri biberin kilosu 100 lira.