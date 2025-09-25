Erdoğan ve Trump bir araya geliyor! ABD'de kritik zirve

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), ABD'nin New York kentinde dünya devlet başkanları ve çok sayıda üst düzey yönetici ile toplandı. Zirvenin ana gündemi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal ve saldırıları oldu.

Zirve için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik temaslarda bulundu.

ERDOĞAN VE TRUMP BİR ARAYA GELİYOR

Öte yandan Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşme Türkiye saatiyle 18.00’de Washington'daki Oval Ofis’te gerçekleşecek.

Toplantıda Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Ortadoğu'yu da ilgilendiren önemli başlıklar ele alınacak.

Görüşme başlangıcında her iki liderin açıklamalarda bulunması ve gazetecilerin sorularını cevaplandırması bekleniyor.

HANGİ BAŞLIKLAR KONUŞULACAK?

Zirvede Türkiye'nin savunma gücüne etki edecek F-35 programına dönüş ve F-16 satışının tamamlanması gibi başlıklar öne çıkacağı biliniyor.

Öte yandan Ortadoğu'daki gelişmeler ile birlikte bölgesel sorunlar da gündem edilecek.

Trump ile Erdoğan’ın görüşmesinde Rusya’dan alınan S-400 nedeniyle ABD’nin uyguladığı Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’na (CAATSA) da ele alınacak.

BOEİNG UÇAK ALIM SÖZÜ

New York’a gitmeden 300 Boeing uçak alım sözü veren, ABD’ye ayak basar basmaz ‘iyi niyet göstergesi’ olarak ilave gümrük vergilerini kaldıran Erdoğan’ın Trump ile sıvılaştırılmış gaz alım anlaşması da yapması bekleniyor.

GÖRÜŞMENİN PROGRAMI NASIL?

NTV'den Hüseyin Günay'ın haberine göre; yapılan son dakika değişikliği ile görüşme basına kapatıldı. Görüşmenin daha sonradan basına açılabileceği, BM nedeniyle heyetler arasında istişareler nedeniyle böyle bir karar alınmış olabileceği belirtiliyor.

Erdoğan-Trump zirvesindeki program:

18.00: Trump tarafından karşılama,

18.15: Oval Ofis’te gazetecilerle soru-cevap

18.45: Çalışma yemeği

19.45: Erdoğan, Beyaz Saray’dan ayrılış

