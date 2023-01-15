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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Erdoğan videosu paylaşan Muğla Valiliği'ne manidar tepki

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan videosu yayınlayan Muğla Valiliği'ne sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 17:16
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Erdoğan videosu paylaşmışlardı. Kürşad Zorlu'dan Muğla Valiliği'ne manidar tepki

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Erdoğan videosu paylaşan Muğla Valiliği'ne manidar tepki
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'ya yaptığı ziyaretin ardından Muğla Valiliği bir video yayınlayıp, "Muğla aşkı içimizde bitmeyecek" diyerek Erdoğan'ı etiketledi.

Valiliğin AKP mitinginden görüntüler paylaşmasına tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Artık tuz koktu; partizanlık her yeri sardı!" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zorlu şunları söyledi:

"İYİ Parti ve Genel Başkanımız Meral Akşener en başından bu ucube sistemin karşısında dimdik durdu.

Artık tuz koktu; partizanlık her yeri sardı!

Devletin valilerinin parti ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlarımıza aşkla hizmet edeceği, devlete ciddiyetin geleceği günlere #AzKaldı!"

NE OLMUŞTU?

Muğla Valiliği, mitinglerden alınan görüntüleri derleyerek bir AKP ve Recep Tayyip Erdoğan temalı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Muğla Valiliği videoyu paylaşırken “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” açıklamalarını da ekledi.

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