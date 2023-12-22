Erdoğan yabancı yatırımcı gelmeyince suçu ekonomistlere attı

Kaynak: AA
Erdoğan yabancı yatırımcı gelmeyince suçu ekonomistlere attı
Borsa ve yabancı yatırımcılarla ilgili konuşan Erdoğan, "Battık bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız." dedi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 319 baz puana geriledi. Bu yabancı yatırımcını TL’ye ilgisini de yansıtıyor.

Yabancı yatırımcıların gelmesiyle borsada yükseliş beklenirken düşüş yaşanması yatırımcıları şaşırtmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa İstanbul’un 150 yaşına ayak basmasının yıl dönümünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yabancı yatırımcılarına değinerek borsayı anlatan Erdoğan bu kez ekonomistleri suç attı.

Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutulduğuna değinen Erdoğan yatırımcının dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendiğini belirtti.

Devamında Erdoğan, “Bu furyaya mandacı, müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu. Halbuki gelişmiş ülkelerde çok farklı bir tablo söz konusu. Daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

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“İster siyasetçi, ister ekonomist isterse simsar olsun, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. “ diye ekonomistleri hedef alan Erdoğan "Devletimizin tüm imkanlarının ilgili tüm kurumlarının bu süreçte sizlerin “emrine olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.” dedi.

‘BORSADA OYNAMA’

Borsanın yıllarca yabancıların, yatırımcıların manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştüğünü anlatan Erdoğan, “Borsada yatırım yapmak yerine 'borsada oynama' ifadesi aslında bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da 3-5 oy daha fazla kazanmak uğruna borsayı hedef alarak bu algının kökleşmesine yardım etti. Bunu son olarak 14-28 Mayıs seçimleri arifesinde gördük.” İfadelerini kullandı.

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