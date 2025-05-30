Erdoğan yağmurdan kaçarken doluya tutuldu! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı en güçlü rakibini ezdi geçti... İmamoğlu'na yasak gelirse...

Son yapılan ankette İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi veya diploma nedeniyle aday olmaması durumunda ‘CHP’nin adayı siz kim olmalı?’ sorusuna katılımcılar yüzde 58,1 ile Mansur Yavaş’ın olması gerektiğini belirtti.

İBB OPERASYONU SONRASI CHP’NİN OYLARI ARTTI

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması muhalefet tarafından ‘siyasi olduğu’ belirtiliyor. İmamoğlu’nun tutuklanması ise vatandaşın görüşlerini de etkilemeye başladı. Son anketlerde operasyonun anketlere yansıması görüldü. AREA tarafından yapılan son anketlerde AKP, CHP’nin 4 puan altında olduğu kaydedildi.

İMAMOĞLU’NUN OLMADIĞI DURUMDA SENARYO NE ÇIKACAK?

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP’nin adayı olsa da soruşturma nedeniyle siyasi yasak gelmesi ve diploma iptali nedeniyle aday olamayacak. İmamoğlu’nun aday olmadığı durumda vatandaşın kime oy vereceği ise merak konusu olmuştu.

VATANDAŞIN TERCİHİ MANSUR YAVAŞ

AREA’nın son yaptırdığı ankette ise bu sorunun cevabına yanıt geldi. Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi veya diploma nedeniyle aday olamaması durumunda, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada gelen isim Mansur Yavaş yüzde 58,1 ile geldi. Özgür Özel, diyenlerin oranı yüzde 18,6 iken diger isimleri belirtenlerin oranı yüzde 1,3, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 22,0 çıktı.

İşte anketteki diğer veriler;