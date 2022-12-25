25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan yaklaşık yarım asırdır havalimanı olan Erzurum’da konuştu: Erzurum’da havalimanı mı vardı

Erdoğan yaklaşık yarım asırdır havalimanı olan Erzurum’da konuştu: Erzurum’da havalimanı mı vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eruzum’da yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, yaklaşık 50 yıldır havalimanı olan kentte  “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var” dedi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 12:09
Takip Et

Erdoğan yaklaşık yarım asırdır havalimanı olan Erzurum’da konuştu: Erzurum’da havalimanı mı vardı

Erdoğan yaklaşık yarım asırdır havalimanı olan Erzurum’da konuştu: Erzurum’da havalimanı mı vardı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. AKP iktidarları döneminde Erzurum’a yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, 1993 yılında sivil uçuşlara açılan Erzurum Havalimanı için, “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var” diyerek havaalanını kendilerinin açtığını iddia etti.

ERZURUM’DA HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILDI?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. AKP iktidarları döneminde Erzurum’a yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, 1993 yılında sivil uçuşlara açılan Erzurum Havalimanı için, “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var” diyerek havaalanını kendilerinin açtığını iddia etti.

İYİ PARTİLİ NACİ CİNİSLİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erzurum’a havalimanının AKP döneminde açıldığını iddia ettiği sözlerini İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Cinisli, “AKP öncesi Erzurum’da havaalanı yokmuş meğerse. Aziz hemşehrilerime bir de ben sorayım; Erzurum’da AKP öncesi havaalanı var mıydı? Erzurum’u ne sanıyorlar, merak ediyorum..” dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
1
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
3
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
4
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
5
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
7
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
﻿Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
﻿Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
﻿KKTC'de yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı
﻿KKTC'de yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı
﻿KKTC'de yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı
﻿İnternette yeni tuzak. Gözaltılar var
﻿İnternette yeni tuzak. Gözaltılar var
﻿İnternette yeni tuzak. Gözaltılar var
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.