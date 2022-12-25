Erdoğan yaklaşık yarım asırdır havalimanı olan Erzurum’da konuştu: Erzurum’da havalimanı mı vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. AKP iktidarları döneminde Erzurum’a yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, 1993 yılında sivil uçuşlara açılan Erzurum Havalimanı için, “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var” diyerek havaalanını kendilerinin açtığını iddia etti.

ERZURUM’DA HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILDI?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. AKP iktidarları döneminde Erzurum’a yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, 1993 yılında sivil uçuşlara açılan Erzurum Havalimanı için, “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var” diyerek havaalanını kendilerinin açtığını iddia etti.

İYİ PARTİLİ NACİ CİNİSLİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erzurum’a havalimanının AKP döneminde açıldığını iddia ettiği sözlerini İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Cinisli, “AKP öncesi Erzurum’da havaalanı yokmuş meğerse. Aziz hemşehrilerime bir de ben sorayım; Erzurum’da AKP öncesi havaalanı var mıydı? Erzurum’u ne sanıyorlar, merak ediyorum..” dedi.