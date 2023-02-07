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Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 23:53
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Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım

Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde vefat eden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım." (DHA)

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