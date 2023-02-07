Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde vefat eden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım." (DHA)