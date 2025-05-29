Erdoğan yeni Anayasa için kolları sıvadı! A takımı belirleniyor…

Yeni anayasa çalışmaları için AKP çalışmalara başladı. Dün 10 kişilik komisyon açıklanmıştı. Bugün ise detayları çıkmaya başladı. İddiaya göre; hukukçudan oluşan komisyona Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat başkanlık edecek. Ara ara toplantılara katılacak olan Erdoğan, çalışmaları yerinden takip edecek. Erdoğan’ın olmadığı zaman ise toplantılarda da süreç ekip hâlinde istişareli bir şekilde yürütülecek. Vekaleten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı toplantıya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni esas alan bir çalışma olacak. Bu nedenle geçmişte yapılan 128 maddelik taslak çalışma sadece referans niteliği olarak yer alacak.

SİYASİ AKTÖRLERLE SINIRLI KALMAYACAK

Siyasi aktörlerin dışında çalışmalarda konunun uzmanı hukukçulardan ve anayasa profesörlerinden oluşan bir çalışma grubu da yer alacak. Akademisyen grubunun teknik dilin sadeleştirilmesi, toplumsal uzlaşının artırılması ve uluslararası hukukla uyumlu bir metin hazırlanması gibi konularda aktif görev alacağı aktarılıyor. Yeni anayasanın demokratik temsili güçlendirmesi, temel hak ve özgürlükleri çağın gereklerine uygun biçimde yeniden tanımlaması ve devlet yapısını daha işlevsel hâle getirmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Yapılacak olan çalışmanın zamanına ilişkin, hangi takvim doğrultusunda ilerleyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak. Komisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Âlâ, Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz ve Ömer Çelik, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu olacak. Çalışmalar Kurban Bayramı sonrası hızlanacak.