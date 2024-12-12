Erdoğan yeni anayasayı bıraksın adayım desin

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Yeni anayasa çalışmalarını eleştiren Ağıralioğlu’na ilk 4 maddenin ve 66. Maddedeki “Türk” adının değiştirilmesini sordum.

Ağıralioğlu şöyle yanıtladı;

“Türk milleti tanımı, anayasanın değiştirilmez maddeleri, bunlar üzerinden yeni hevesler çok ağır bedeller ödetir…

Anayasanın değiştirilmez maddelerine değmeyi doğru bulmuyorum.

Asla burada tavizimiz olmaz.

Türk milleti şemsiyesi altında yaşayacağız.

Biz bir ulus devletiz.

Ana dilde eğitim tartışmaları da dahil bu dediğime.”

AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4. Kez adaylığı sorusuna ise Ağıralioğlu şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanımız “ben bir daha seçilmek istiyorum” diyebilir.

Bunu dümdüz söylemesi lazım, Mevzuyu uzatmasın.

Bir anayasa değişikliğinin içine gizlenmesine gerek yoktur.

Anayasaya ihtiyacımız varsa, bu anayasa ihtiyacımızı da doğru konuşamamamıza sebep oluyor.

Tayyip Bey haklarını sonuna kadar kullanır diye düşünüyoruz. Tayyip Bey'in siyasi pratiği 'erken bırakayım, feragat edeyim, vazgeçeyim' gibi değildir.”

Türkiye’de parti enflasyonu olduğu açık ki, A Parti 161. parti olarak oldu.

40 günde 56 il teşkilatını kuran A parti genel başkanı siyaset sahnesine AKP’nin 2000-2001 yılları arasında olduğu gibi çıkış yapacaklarını vurguladı.

Ağıralioğlu, “Bu parti memleketi yönetmek için kuruldu. Ankara valisi olarak yönetmeyeceğimize göre Cumhurbaşkanı olarak yönetmek zorundayız” dedi.

Değerli okurlarım,

Yeni kurulan A partinin kurucu genel başkanı Yavuz Ağıralioğlu deneyimli siyasetçi olarak Türkiye’yi yönetmek ve cumhurbaşkanı seçilmek için çok önemli iddiaları ortaya koydu.

Kahvaltılı basın sohbetine katılan 8 TV kamerası ile yaklaşık 60 medya mensubu Ağıralioğlu’nun tutarlı ve iddialı açıklamaları gösteriyor ki kurucusu olduğu A Parti Türk Siyasetinde hızla yükselecek.

Tabi bunun için Ağıralioğlu’nun, “Kimlik siyaseti yapmayacağız. Kimlikli siyaset yapacağız. Merkezinde millet olan siyaset yapacağız. Kimsenin B planı değil, milletin A planı olmak zorundayız” sözleri A Parti’nin siyasi yelpazenin merkezinde yapılacağını vurguladı.

Bakalım Ağıralioğlu ortaya koyduğu hedefleri başarabilecek mi?