Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor. Can Ataklı'dan flaş iddia: Ameliyattan sonra devam edip etmemeye karar verecek

Gazeteci Can Ataklı Erdoğan’ın bir ameliyata hazırlandığını ve ameliyattan sonra devam edip etmeyeceğine karar vereceğini iddia etti.

Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor. Can Ataklı'dan flaş iddia: Ameliyattan sonra devam edip etmemeye karar verecek

Editör: Özlem Kıral

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili bir çok haber ve iddia ortaya atılırken bir iddia da Can Ataklı’dan geldi.

Ataklı, Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığını öne sürdü. Öte yandan Ataklı, Erdoğan’ın bir ameliyata hazırlandığını ve ameliyattan sonra devam edip etmeyeceğine karar vereceğini iddia etti.

"ERDOĞAN YENİ BİR AMELİYATA HAZIRLANIYOR" İDDİASI

Twitter hesabından Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığını öne süren Ataklı “Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler Ameliyattan sonra Erdoğan’ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim” diye yazdı.

SEÇİM ÖNCESİ YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ataklı paylaşımının devamında ise seçim öncesi bir çok yalanın söylendiğini bu yalanların birer birer ortaya çıktığını anlatırken ”Kurtarıcı olarak göreve getirilen Mehmet Şimşek dövizin nereye kadar tırmanacağını bilmiyor Eski yalanlar bir kenara bırakıldı şimdi yeni yalanlar sıralanıyor İğneden ipliğe her şeye zam gelirken Mehmet Şimşek “sabır” tavsiye ediyor” ifadelerini kullandı.

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