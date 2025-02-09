Erdoğan yeşil ışığı yaktı… ‘Efsane’ isim kabineye geri dönüyor

AKP’de değişim rüzgarı kabineye de sıçrıyor. Kongrenin hemen öncesinde veya bitiminde kabinede değişiklik olasılığını dile getirenler 3-4 bakandan oluşan mini bir revizyon olacağını gündeme getiriyor. Öyle ki kulislerde yeni kabinede ismi geçen sürprizin ise Berat Albayrak’ın olacağı öne sürüldü. Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ekonomi yönetimi eleştirilmişti.

YERİ GARANTİ İSİMLER…

Ankara’da kulisler hareketlenmeye devam ediyor. AKP'nin 8. Olağan Kongresi ile eş zamanlı bir kabine revizyonu olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Gazete Duvar’ın haberine göre, AKP kulislerinde yeri garanti isimlerin; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu olacağı belirtildi.

ALBAYRAK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Diğer bakanlar arasından 3-4 ismin değişebileceği de iddia edildi. Değişiklik tartışmalarında dikkat çeken ise ekonominin kötü ‘efsane’ ismi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alabileceği öne sürüldü. Birçok AKP'li bunun çok mümkün olmadığını söylese de bazı siyasetçiler Albayrak’ın parti yönetiminde görev alabileceğini de belirtiliyor.

NELER OLMUŞTU?

AKP, geçtiğimiz yerel seçimlerde 22 yıllık iktidarlığını kaybetmişti. İlk kez AKP, CHP’nin gerisinde yer almıştı. Bu noktada AKP’de seçim yenilgisinin, yansımaları İl ve İlçe başkanları ile başladı. Erdoğan ise bu değişimin MYK ve Bakan’ları da kapsayacağını belirtmişti. Son olarak kabinede revizyon tartışmaları bugünlerde hız kazanmaya başladı.

İLK BERAT ALBAYRAK DÖNEMİ NELER OLMUŞTU

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti. Albayrak, döviz kurlarının Türk Lirası'na karşı yükselişiyle ilgili AKP'li milletvekillerine, "Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" demişti.

Albayrak'ın göreve başladığı 9 Temmuz’da 4,55 TL’den güne başlayan dolar kuru, Instagram üzerinden istifasının açıklandığı tarihe kadar 8,59’a yükselmişti. Geçen 28 aylık süreçte dolar TL karşısında yüzde 89 değer kazandı. Başka bir deyişle TL, dolar karşısında yüzde 45 erimişti. Albayrak'ın ekonomideki dönemi ise başarısızlıkla sonuçlanmıştı.