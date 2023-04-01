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  • Erdoğan yine Akşener'i hedef aldı. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım!

Erdoğan yine Akşener'i hedef aldı. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’ye yapılan saldırıya ilişkin sessizliğini koruyarak yine Meral Akşener’i hedef aldı. Akşener'e seslenen Erdoğan, "Hanımefendi, senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz, sana rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım" dedi. Akşener daha önce kendisini hedef alan Erdoğan'a “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir.” diyerek yanıt vermişti.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 19:40
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Erdoğan yine Meral Akşener'i hedef aldı

Erdoğan yine Akşener'i hedef aldı. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÜKLENDİ

"Bay bay Kemal senin kaç konutun var" diyen Kılıçdaroğlu, "Acaba senin büyükşehir belediyelerin veya belediyelerin kaç konut yaptılar söyler misin? İzmir'de, Anlatya'da, Muğla'da ne yaptılar. Sadece laf, biz yaptık biz. Onlar değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biliyorsunuz bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı, takoz koymayı, yalan ve iftara ile engel olmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bu? CHP... Meslekleri budur. Geçmişte köprülerden tünellere, havalimanlarından fabrikalara, savunma sanayi projelerinden sessiz devrimlerimize kadar her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin ve enerjimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık" diye konuştu.

"Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar" diyen Erdoğan, "Bay bay Kemal, kesemeyeceksin. İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmeye çalıştın. Ne oldu, kesebildin mi? İstanbul Havalimanı şu anda dünyada parmakla gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alan Erdoğan, "Hanımefendi, senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz, sana rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyerek bu yolda yürüdük" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdüren Erdoğan, "Bay bak Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, 'beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz" diye konuştu.

İYİ PARTİ'YE SALDIRIYI YİNE ANMADI

Erdoğan'ın dün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan kurşunlu saldırıdan bahsetmemesi dikkat çekti...

AKŞENER YANIT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yönelik eleştirilerine de cevap vermiş, 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma..”demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir.” ifadelerini kullanarak cevap vermişti.

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